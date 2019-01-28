Какие сладости Google может использовать для названия Android Q

Ежегодно Google проводит презентацию обновленной операционной системы Android. В этом году юбилейная версия "зеленого робота" получила название Android Q.

Google уже объявила дату проведения мероприятия I / O 2019, в рамках которого и представят Android Q. По традиции новые операционки получат название в честь десерта. Поэтому вот несколько вариантов, как поисковик мог бы назвать обновленный Android.

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Quiche

Это слово используется для обозначения пирога с заварным кремом. Отлично подойдет для следующей версии Android, если она не очень сильно будет отличаться от Android 9.0. И тут Пирог, и там пирог.

Quaker Oats

Quaker Oats – это одна из популярных названий тех, кто хочет купить овсяную муку. Есть много вопросов, так как кондитерским изделием это не назвать. Но Google уже использовала имена брендов в прошлом. Можно вспомнить Android KitKat и Android Oreo.

Queen of Puddings

Так называется традиционный британский десерт с малиновым вареньем и лимоном, запеченный и покрытый безе. Выглядит очень вкусно, но в его названии целых три слова. Для Android это может быть слишком много.



Британский десерт Queen of Puddings

Quindim

Заварной крем из сахара, яичных желтков и кокосового ореха пользуется большой популярностью в Бразилии. Проблема этого названия в том, что он не английский.

Qottab

Qottab – это иранская выпечка с миндалем или грецким орехом, завернутая в обжаренную во фритюре смесь из муки, сахара и кардамона.

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Впрочем, уже 7-9 мая мы точно узнаем, какое же название Google придумала для нового "зеленого робота".

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