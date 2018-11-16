Какие смартфоны Apple лучше всего продавались за всю историю компании

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Какие смартфоны Apple лучше всего продавались за всю историю компании
Какие смартфоны Apple лучше всего продавались за всю историю компании / Фото из свободных источников

Несмотря на рост розничных цен на флагманские модели iPhone, прибыли компании Apple от продаж каждого устройства уменьшились за последние 8-10 лет. Об этом свидетельствует график аналитиков ресурса TechInsights, которые проанализировали данные по продажам всех смартфонов, которые Apple представила.

Об этом сообщает Appleinsider.

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На графике видно, что больше всего дохода в процентном соотношении Apple получала от продажи iPhone 3Gs еще во времена, когда у руля стоял Стив Джобс. Однако по мере внедрения в фирменные смартфоны новых технологий, таких как Retina-дисплей разница между себестоимостью устройств и их финальной ценой стала падать, достигнув минимума на iPhone SE. Именно он, вопреки расхожему мнению, был очень невыгодным аппаратом компании, поскольку приносил ей копейки по сравнению с другими моделями (всего 53%).

Сейчас, если верить графику TechInsights, доход, который Apple получает с каждого проданного iPhone, установился на отметке 60%, что по-прежнему меньше рекорда, установленного iPhone 3GS с его 74%.

Графік доходів Apple від продажів iPhone
График доходов Apple от продаж iPhone

Правда, график не учитывает данные о продажах старшей модификации iPhone Xs Max с объемом накопителя 512 ГБ. Последняя приносит своему производителю сверху 350 долларов по сравнению с базовой версией при дополнительных затратах на память в размере 70 долларов.

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Изрядная часть расходов, на которые обречена Apple при проектировании новых смартфонов, закладывается на научные исследования и испытания новых технологий. И это не какая-то незримая статья расходов, которую можно отследить.

Вспомните, например, дисплей iPhone Xs Max, который был признан лучшим на рынке, или, скажем, интерфейс распознавания лиц Face ID, у которого даже спустя более год по-прежнему нет достойных конкурентов.

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Теги: Техно Смартфоны iPhone Apple
Источник: Техно
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