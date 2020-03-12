Какие смартфоны чаще всего подделывают в 2020 году

Вслед за количеством новинок мобильного рынка растет и число подделок популярных моделей смартфонов. Разработчики бенчмарка Master Lu опубликовали обновленный рейтинг фейковых гаджетов, которые тестировали в мобильном приложении.

Лидеры рейтинга подделок

Важно Линейку смартфонов Redmi Note 9 представили официально: характеристики и цена

Новым лидером "антирейтинга" по состоянию на март 2020 года стал iPhone 8, который в прошлом году занимал второе место. На второй строчке списка разместилась раскладушка Samsung Galaxy W2018, а модель Galaxy W2019 замкнула тройку "лидеров", сообщает Gizmochina.

В топ-5 также вошли поддельные iPhone Xs Max и Samsung Galaxy S10+, а замыкают десятку Honor 9, Samsung Galaxy S8+, OnePlus 7 Pro, Xiaomi Mi6 и Samsung Galaxy S8.



Новый рейтинг фейковых смартфонов

Какие бренды подделывают чаще всего

В процентном отношении на фейковые устройства Apple приходится 29,54% всех зарегистрированных в бенчмарке подделок. На долю Samsung приходится 26,44%, Xiaomi и Honor отличились 9,83% и 6,10% случаев соответственно.

Как выглядят подделки и кто их покупает

Разработчики бенчмарка также составили собирательный "портрет" клонов известных моделей: дисплей с разрешением 720p, процессор MediaTek MT6589 и графика Mali-400 MP. По данным источника, наиболее востребованы копии популярных устройств у жителей Китая – особенно в Шэньчжэне, Гуанчжоу и Пекине.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно