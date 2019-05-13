Какие смартфоны Huawei и Samsung первыми получат Android 10 Q

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Какие смартфоны Huawei и Samsung первыми получат Android 10 Q
Какие смартфоны Huawei и Samsung первыми получат Android 10 Q / Фото из открытых источников

Через несколько дней после официального анонса операционной системы Android 10 Q компания Huawei объявила список устройств, которые получат нового "зеленого робота". Кроме того, журналисты портала SamMobile назвали девайсы от компании Samsung, которые могут получить Android Q.

Как сообщает 4PDA, прежде всего Huawei намерена обновить до десятой версии Android восемь флагманских смартфонов.

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Это устройства так называемой первой волны, которые получат новую версию Android первыми. Вероятно, что в будущем Huawei расширит список поддерживаемых моделей.

Какие смартфоны Huawei обновятся до Android 10 Q:

В случае с устройствами Samsung официальной информации пока еще нет, но портал SamMobile составил список наиболее вероятных кандидатов на обновление до Android 10 на основе традиционной политики компании по поддержке своих устройств.

Рассчитывать на Android Q могут владельцы следующих моделей:

  • Galaxy Fold
  • Galaxy S10e/S10/S10+
  • Galaxy S9/S9+
  • Galaxy Note 9
  • Galaxy A9 (2018)
  • Galaxy A7 (2018)
  • Galaxy A6 (2018)/A6+ (2018)
  • Galaxy A80
  • Galaxy A70
  • Galaxy A50
  • Galaxy A40
  • Galaxy A30
  • Galaxy A20
  • Galaxy A20e
  • Galaxy A10
  • Galaxy J6/J6+
  • Galaxy J8/J8+
  • Galaxy M10
  • Galaxy M20
  • Galaxy M30
  • Galaxy Tab S4
  • Galaxy Tab S5e
  • Galaxy Tab A 10.1 (2019)
  • Galaxy Tab A 10.5 (2018)

Что касается устройств Samsung, список не финальный и в реальности может отличаться от планов южнокорейской корпорации.

Кто еще может получить Android 10? Отметим, бета-версию Android Q могут опробовать владельцы всех поколений Pixel, а также некоторых смартфонов от ASUS, Nokia, Huawei, LG, OnePlus, OPPO, Sony, Vivo, Xiaomi и других компаний.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Huawei Samsung Galaxy S10 Samsung Android
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