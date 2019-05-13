Какие смартфоны Huawei и Samsung первыми получат Android 10 Q

Через несколько дней после официального анонса операционной системы Android 10 Q компания Huawei объявила список устройств, которые получат нового "зеленого робота". Кроме того, журналисты портала SamMobile назвали девайсы от компании Samsung, которые могут получить Android Q.

Как сообщает 4PDA, прежде всего Huawei намерена обновить до десятой версии Android восемь флагманских смартфонов.

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Это устройства так называемой первой волны, которые получат новую версию Android первыми. Вероятно, что в будущем Huawei расширит список поддерживаемых моделей.

Какие смартфоны Huawei обновятся до Android 10 Q:

В случае с устройствами Samsung официальной информации пока еще нет, но портал SamMobile составил список наиболее вероятных кандидатов на обновление до Android 10 на основе традиционной политики компании по поддержке своих устройств.

Рассчитывать на Android Q могут владельцы следующих моделей:

Galaxy Fold

Galaxy S10e/S10/S10+

Galaxy S9/S9+

Galaxy Note 9

Galaxy A9 (2018)

Galaxy A7 (2018)

Galaxy A6 (2018)/A6+ (2018)

Galaxy A80

Galaxy A70

Galaxy A50

Galaxy A40

Galaxy A30

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A10

Galaxy J6/J6+

Galaxy J8/J8+

Galaxy M10

Galaxy M20

Galaxy M30

Galaxy Tab S4

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Galaxy Tab A 10.5 (2018)

Что касается устройств Samsung, список не финальный и в реальности может отличаться от планов южнокорейской корпорации.

Кто еще может получить Android 10? Отметим, бета-версию Android Q могут опробовать владельцы всех поколений Pixel, а также некоторых смартфонов от ASUS, Nokia, Huawei, LG, OnePlus, OPPO, Sony, Vivo, Xiaomi и других компаний.

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