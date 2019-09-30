Какие смартфоны Huawei обновятся до Android 10: список устройств

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Какие смартфоны Huawei обновятся до Android 10
Какие смартфоны Huawei обновятся до Android 10 / ixbt.com

Компания Huawei обнародовала список устройств, которые получат обновление операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10 до конца года.

Пока речь идет о бета-версии системы. Список смартфонов Huawei обнародовал на странице в социальной сети Weibo.

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В общем, производитель планирует обновить 33 модели. В этот список входят смартфоны Huawei, а также устройства бренда Honor, который принадлежит китайскому производителю.

В частности, уже в октябре получат обновление такие смартфоны:

  1. Huawei P30,
  2. Pro P30,
  3. P20, P20 Pro,
  4. Mate 20,
  5. Mate 20 Pro,
  6. Mate 20X,
  7. Mate 20 RS,
  8. Honor 20,
  9. Honor 20 Pro,
  10. Honor V20
  11. Honor Magic 2.
  12. Nova 4e

В ноябре обновятся:

  1. Mate 10;
  2. Nova 5 Pro.

Другие смартфоны получат тестовую сборку системы в ноябре или декабре.

Из планшетов Huawei планирует обновить 10 и 8.4-дюймовые версии MediaPad M6. Это должно состояться уже в ноябре.

Які смартфони Huawei оновляться до Android 10
Какие смартфоны Huawei обновятся до Android 10

Что нового в EMUI 10? Ядро EMUI 10 основано на Android 10 и имеет новый дизайн. Смартфоны получат усовершенствованный темный режим, который учитывает человеческий фактор и более приятен для глаз.

Новая система также поддерживает цветной экранный дисплей Always-On Display. Кроме даты, времени, заряда аккумулятора, уведомления о ДР, он также отображает цветовой циферблат, фон и рисунок.

Еще одна интересная фишка – поддержка управления пространством с поддержкой искусственного интеллекта. Эта система позволяет пользователям скользить по странице вверх и вниз, не касаясь экрана.

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Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Android Huawei
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