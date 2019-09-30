Какие смартфоны Huawei обновятся до Android 10: список устройств

Компания Huawei обнародовала список устройств, которые получат обновление операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10 до конца года.

Пока речь идет о бета-версии системы. Список смартфонов Huawei обнародовал на странице в социальной сети Weibo.

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В общем, производитель планирует обновить 33 модели. В этот список входят смартфоны Huawei, а также устройства бренда Honor, который принадлежит китайскому производителю.

В частности, уже в октябре получат обновление такие смартфоны:

Huawei P30, Pro P30, P20, P20 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X, Mate 20 RS, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20 Honor Magic 2. Nova 4e

В ноябре обновятся:

Mate 10; Nova 5 Pro.

Другие смартфоны получат тестовую сборку системы в ноябре или декабре.

Из планшетов Huawei планирует обновить 10 и 8.4-дюймовые версии MediaPad M6. Это должно состояться уже в ноябре.



Какие смартфоны Huawei обновятся до Android 10

Что нового в EMUI 10? Ядро EMUI 10 основано на Android 10 и имеет новый дизайн. Смартфоны получат усовершенствованный темный режим, который учитывает человеческий фактор и более приятен для глаз.

Новая система также поддерживает цветной экранный дисплей Always-On Display. Кроме даты, времени, заряда аккумулятора, уведомления о ДР, он также отображает цветовой циферблат, фон и рисунок.

Еще одна интересная фишка – поддержка управления пространством с поддержкой искусственного интеллекта. Эта система позволяет пользователям скользить по странице вверх и вниз, не касаясь экрана.

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