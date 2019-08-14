Какие смартфоны Huawei первыми получат EMUI 10 и Android Q

Вскоре после анонса новой фирменной прошивки EMUI 10 в сети начала появляться информация о том, какие смартфоны Huawei первыми получат долгожданное обновление. Список включает не только названия устройств, но и их даты перехода на новейшую версию Android Q.

Какие смартфоны обновятся? Как сообщает Gizmochina, согласно опубликованной на форуме вендора информации, первыми до десятой ревизии EMUI на базе Android 10 обновятся Huawei и P30 P30 Pro. Заметим, бета-версию прошивки для этих устройств пользователи смогут загрузить "по воздуху" уже 8 сентября.

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Смартфоны Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X и Mate 20 RS получат обновление до конца сентября. Вместе с ними третья ревизия оболочки Magic UI "прилетит" и на модели Honor 20, 20 Pro, V20 и Magic 2.



Какие смартфоны Huawei обновятся до EMUI 10

Какие новые функции появятся в ОС? EMUI 10, по заявлению разработчиков, улучшит плавность работы ОС и производительность смартфонов. Среди других нововведений: появление общесистемной темной темы оформления для всех гаджетов и улучшенная интеграция с другими устройствами экосистемы вендора.

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