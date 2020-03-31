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Какие смартфоны представит компания Xiaomi до конца 2020 года: список

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Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi / Unsplash

В сети появился список моделей смартфонов Xiaomi, которые, по заявлениям инсайдеров, представят в третьем квартале 2020 года. Опубликован скриншот зашифрованного электронного письма, вероятно, отправлен одному из сотрудников бренда, содержит сразу 17 названий будущих новинок, включая устройства Redmi и Poco.

Xiaomi

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Xiaomi Mi 10T (глобальная версия Redmi K30) и Mi 10T Pro (Redmi K30 Zoom Edition).

Xiaomi Mi 10S – вероятно ребрендинг Poco F2, также может быть представлен как Redmi X10 и получить 5G-модификацию.

Xiaomi Mi7 (2020). Производитель пропустил релиз этой модели, чтобы анонсировать Xiaomi Mi8 в рамках празднования восьмой годовщины компании. По слухам, аппарат заполнит пробел в портфолио вендора и станет одним из самых компактных устройств в фирменной линейке.

Xiaomi Mi Mix 4 и Mi Mix 4S – новые флагманы бренда.

Xiaomi CC10 – вероятно китайская версия Mi10 Lite.

Xiaomi Mi Zero – вероятно, речь идет о новую концептуальную модель, но подробностей о ее особенностях инсайдер не сообщает

.


Зашифрованное письмо с названиями смартфонов Xiaomi

Redmi

Redmi 9 и Redmi 9A – ожидаемые преемники Redmi 8 и Redmi 8A.

Redmi Note 9S+ – ребрендинг Redmi Note 9 Pro Max

Redmi X10 4G и X10 5G – ребрендинг Xiaomi Mi 10S и Mi 10S 5G соответственно

Poco

Poco X2 Pro – индийская версия Redmi K30 Pro

Poco F2 – возможно, индийская версия Redmi X10 и Xiaomi Mi 10S, в том числе их 5G-модификаций

Достоверность информации

Стоит отметить, что учитывая анонимность источника достоверность списка остается под сомнением. Не исключено, что опубликованная информация позже будет подтверждена или опровергнута более надежными источниками. Компания Xiaomi утечка не прокомментировала.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Xiaomi Новости Техно Техно Смартфоны
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