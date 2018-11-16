Какие смартфоны выбирают "холостяки"

В отдельные дни года продажи смартфонов стремительно растут. Недавно наблюдался именно такой скачек спроса, который позволил устройствам от Honor в продажах превзойти даже iPhone от Apple.

Об этом сообщает GSMArena.

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11 ноября в Китае отмечают День холостяков. И суббренд Honor компании Huawei показал лучшие среди вендоров смартфонов результаты в этот особенный для продаж день. Honor стал лидером по поставкам смартфонов и на JD.com и на Tmall.com, которые являются ведущими ритейлерами в Китае.

Еще одним значительным достижением Honor в День холостяков стало то, что бренд превзошел Apple не только по объему продаж, но и по показателю выручки. Honor, как широко известно, является брендом, который традиционно хорошо представлен в онлайн-продажах.



Honor Magic 2 лучше всего продавался в День холостяков

Кроме того, именно Honor лидировал и по объемам поставок и по показателю выручки среди Android-телефонов в период между 1 и 11 ноября.

Кроме этого, недавно представленный известным брендом Honor Magic 2 стал мобильным устройством, которое лучше всего продавался по двум показателям – объемам поставок и выручке у двух ведущих китайских ритейлеров в категории устройств, предлагаемых по цене от 580 до 720 долларов США.

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