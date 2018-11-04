Какие смартфоны Xiaomi имеют модуль NFC и почему это нужно
Летом 2018 года в Украине наконец-то заработал Apple Pay, платежная система Google была доступна уже как год и это не удивительно. Привычка платить телефоном выработалась почти сразу – это быстрее и удобнее, чем карточкой.
Об этом пишет автор материала на prostotech.com.
Во-первых, карта лежит в кошельке, и ее надо оттуда вытаскивать, а смартфон всегда под рукой. Во-вторых, когда платишь смартфоном , практически нет PayPass-ограничения, как у карты. Соответственно, не нужно вводить пин-код.
Читайте также: Из-за утечки гелия iPhone "начали странно себя вести"
Для подтверждения оплаты по телефону нужно прислонить палец (или показать лицо), а карточку могут украсть и потом шиковать за чужой счет. Причем оплата с NFC абсолютно безопасна.
Однако, почти у всех бюджетников Xiaomi нет чипа NFC. И отсутствие NFC, пожалуй, единственная объективная претензия к современным Xiaomi. Вероятно, компания просто не хочет платить Google комиссию.
Некоторые смартфоны Xiaomi таки имеют NFC
Впрочем, Xiaomi с NFC – не редкость. Просто они дороже. Ниже – скриншот-памятка. Его нужно сохранить и сверяться с него перед выбором нового смартфона. Актуальность – ноябрь 2018 года. Но вряд ли в ближайшие месяцы туда хлынет лавина NFC-девайсов.
Источник: prostotech.com
Какие смартфоны Xiaomi имеют модуль NFC
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно