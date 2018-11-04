Какие смартфоны Xiaomi имеют модуль NFC и почему это нужно

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Почему удобно платить смартфоном
Почему удобно платить смартфоном / finstat.info

Летом 2018 года в Украине наконец-то заработал Apple Pay, платежная система Google была доступна уже как год и это не удивительно. Привычка платить телефоном выработалась почти сразу – это быстрее и удобнее, чем карточкой.

Об этом пишет автор материала на prostotech.com.

Во-первых, карта лежит в кошельке, и ее надо оттуда вытаскивать, а смартфон всегда под рукой. Во-вторых, когда платишь смартфоном , практически нет PayPass-ограничения, как у карты. Соответственно, не нужно вводить пин-код.

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Для подтверждения оплаты по телефону нужно прислонить палец (или показать лицо), а карточку могут украсть и потом шиковать за чужой счет. Причем оплата с NFC абсолютно безопасна.

Однако, почти у всех бюджетников Xiaomi нет чипа NFC. И отсутствие NFC, пожалуй, единственная объективная претензия к современным Xiaomi. Вероятно, компания просто не хочет платить Google комиссию.

Некоторые смартфоны Xiaomi таки имеют NFC

Впрочем, Xiaomi с NFC – не редкость. Просто они дороже. Ниже – скриншот-памятка. Его нужно сохранить и сверяться с него перед выбором нового смартфона. Актуальность – ноябрь 2018 года. Но вряд ли в ближайшие месяцы туда хлынет лавина NFC-девайсов.

Источник: prostotech.com

Які смартфони Xiaomi мають модуль NFC

Какие смартфоны Xiaomi имеют модуль NFC

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Автор: Блог Медиа
Теги: Xiaomi Техно Смартфоны
Источник: Техно
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