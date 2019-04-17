Какие смартфоны Xiaomi получат обновление Android 9 Pie: список

В компании Xiaomi сообщили, какие смартфоны уже вскоре получат обновление операционной системы до Android 9 Pie. Как заверили в китайском бренде, эти модели получат обновление во втором квартале 2019 года.

Список смартфонов Xiaomi, которые получат обновление Android 8 Pie:

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Redmi Note 6 Pro; Redmi Note 5 Pro; Redmi 6 Pro; Mi 6X; Mi MIX 2; Mi Note 3.

Ниже также есть список смартфонов, которые уже обновились до последней прошивки Android:

Xiaomi Mi 8; Xiaomi Mi 8 Explorer Edition; Xiaomi Mi 8 Pro; Xiaomi Mi 8 SE; Xiaomi Mi 8 Lite; POCO F1; Xiaomi Mi MIX 2S; Xiaomi Mi Max 3.

Интересно, что смартфоны Redmi 6, Redmi 6A и Redmi Y2 (S2) присутствовали в первоначальной версии графика, но потом Xiaomi убрала их из списка. Глобальная фирменная прошивка MIUI на базе Android 9.0 Pie для перечисленных смартфонов, традиционно, выйдет чуть позже.

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