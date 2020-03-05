Какие технологические изменения произойдут в Украине через 10 лет, – прогноз эксперта Microsoft

Через 10 лет Украина, как и весь мир, станут диджитализированны. Целые государства, и каждая отдельная компания, будут трансформированы в IТ, используя различные облачные сервисы и усиливая свои IT-департаменты. Будущее однозначно за искусственным интеллектом.

Уже к 2030 году инвестиции в технологии ИИ составят 2,5 триллиона долларов. Об этом рассказал директор по вопросам национальных технологических стратегий и политики для 24 стран региона Центральной и Восточной Европы компании Microsoft Михаил Шмелев.

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Он пояснил, что компании, в том числе Microsoft, приобщаются к созданию продуктов, работающих с данными, модифицируют рабочие места и помогают сотрудникам компаний быть более продуктивными.



Михаил Шмелев, Microsoft Украина

О новых технологиях в Украине через 10 лет

По прогнозам экспертов, уже в этом году 85% мировых корпораций будут использовать искусственный интеллект. К 2025 году мир овладеет возможностью смешанной реальности для создания новой среды и визуализации, где физические и цифровые объекты сосуществуют и взаимодействуют в режиме реального времени.

Корпорация Microsoft первой начала продвигать на широкий рынок очки со смешанной реальностью HoloLens с AR-гарнитурой. Среди известных компаний, которые уже используют HoloLens – Audi, AB In Bev, Centrica и десятки других.



Будущее – за искусственным интеллектом

Уже сейчас мы видим сотни примеров использования технологий смешанной реальности: хирурги в Великобритании применяют HoloLens, чтобы "увидеть" пациентов изнутри еще до операции. Команда Имперского колледжа в Лондоне носит эти устройства в операционных кинотеатрах, чтобы маркировать ключевые сосуды, кости и мышцы, что делает процедуры более быстрыми и безопасными.

Мы видим будущее в использовании технологий смешанной реальности, а ее инструменты, по прогнозам, смогут принести до 144 миллиардов долларов в мировую экономику в течение следующих 5-6 лет.

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В Украине есть высокий интеллектуальный потенциал и сильные IT-специалисты, а также сфера стартапов, которая стремительно развивается. Доказательством является то, что с 2010 только в программах поддержки и развития стартапов от Microsoft Украина принимали участие более 1 200 "уверенных" стартапов с проработанным бизнес-планом и уникальной идеей. И это только наша программа.

О рабочих местах в будущем

Недавно Институт изучения будущего (Institute for the Future, IFTF) представил исследование об изменениях на мировом рынке труда в ближайшие десять лет. 60% опрошенных менеджеров считают, что в 2030 году все работники компаний освоят информационно-коммуникационные технологии, чтобы сохранить конкурентоспособность.

По нашим данным, более 81% партнеров будут инвестировать в современные рабочие места в течение следующих двух лет. А 83% менеджеров соглашаются с утверждением, что благодаря ИТ рабочие процессы меняются к лучшему.



ИИ активно применяю в медицине

Под эти потребности мы разработали Microsoft Teams – центр для командной работы в Office 365, который интегрирует пользователей, содержание и средства, необходимые для более эффективной работы. Teams сочетает все необходимые инструменты – Office 365, мессенджеры, звонки, календарь, переводчик, который самосовершенствуется благодаря машинному обучению.

Заработает ли 6G

Тема 6G становится все популярнее и, учитывая, насколько быстро сейчас развивается мир, мы очень оптимистично смотрим на возможность появления 6G в 2030-х годах. Еще в 2018 году Китай, только внедрив 5G, сразу же сообщил о начале работы над шестым поколением мобильной связи.

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Сегодня японская телекоммуникационная компания NTT формирует международный альянс с корпорациями, у которых есть технологии и возможности для внедрения 6G. Начать планируют с разработки полупроводников, чтоб потреблять лишь сотую часть энергии, которую потребляют современные микросхемы. Такой полупроводник может стать стандартом для 6G, а его массовое производство запланировано до 2030 года. Сейчас переговоры об альянсе ведутся сразу с 65 потенциальными партнерами, среди которых и Microsoft.

Кроме того, Microsoft сотрудничает с крупнейшей в мире телекоммуникационной компанией AT&T Communications. Эта компания впервые представила мобильный 5G в США и рассчитывает получить 5G общенационального уровня до первой половины 2020 года. Microsoft усилит возможности использования разработанной AT&T 5G, включая разработку, тестирование и вычислительные возможности, создание уникальных решений в сферах совместного рабочего пространства, общения, переводчиков, интернета вещей и кибербезопасности.

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