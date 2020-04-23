Какие товары украинцы чаще всего покупают в интернете во время карантина

За период карантина спрос на бытовую технику и смартфоны сократился на 30%. При этом украинцы стали намного активнее покупать товары для ухода за телом.

Об этом заявил председатель совета директоров компании "Алло" Дмитрий Деревицкий, информирует hromadske.ua.

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Как рассказал Деревицкий, в Украине растет доля покупок товаров через интернет. Сейчас она составляет 56% (против 40% до карантина). Это вполне логично, ведь на период карантина Алло закрыл 80% своих магазинов.

"Упал спрос на смартфоны, бытовую технику, примерно на 30%. Однако, повысился на товары, которыми можно пользоваться дома (фен, машинки для бритья), спортивные тренажеры для дома", – говорит председатель совета директоров компании "Алло".

В общем, эксперты прогнозируют, что после карантина в Украине вырастет спрос на товары для поддержания здорового образа жизни.

Мировые продажи техники

Ранее эксперты TrendForce прогнозировали, что мировые поставки бытовой техники будут снижаться. Например продажа телевизоров в первом квартале 2020 года снизятся до 44,6 миллионов единиц. Во втором квартале сокращение уменьшится на 7,3%.

Также прогнозируют снижение поставки ноутбуков. В первом квартале снижение прогнозируют на 20,3% (до 27,9 миллионов штук).

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