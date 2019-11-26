Каким будет смартфон Nokia 9.1 PureView: фото

В сети появилась серия снимков качественного макета будущего смартфона Nokia 9.1 PureView. Фотосессия, которую опубликовали инсайдеры, позволяет оценить дизайн устройства задолго до его релиза.

Главные отличия

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Согласно утечке, в сравнении с предшественником новинка получит значительно более широкий корпус. Еще одним визуальным отличием стали видоизмененные боковые грани и тыльная крышка корпуса смартфона, сообщает NPU.



Nokia 9.1 PureView

Технические характеристики

Модуль основной камеры, если верить представленным снимкам, внешне не претерпел существенных изменений. По имеющейся информации, диагональ дисплея новинки составит 5,99 дюйма, объем оперативной памяти в разных конфигурациях – 6 или 8 ГБ.

Устройству также приписывают процессор Snapdragon или 855 855 Plus и операционную систему Android 10. Другие технические характеристики источник не сообщает.



Nokia 9.1 PureView получит не очень существенные изменения в дизайне

Дата презентации

Анонс Nokia 9.1 PureView ожидается в начале 2020 года. Точная дата презентации и цена смартфона производителем не объявлены.

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