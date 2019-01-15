Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью

В декабре 2018 года компания Lenovo провела презентацию в Украине своего нового ноутбука-трансформера YOGA Book C930. Кроме того, в ноябре производитель снова стал лидером на рынке ПК.

Lenovo имеет несколько известных линеек, которые пользуются бешеным спросом среди пользователей: YOGA Book, ThinkPad и Legion. Каждый из этих продуктов имеет свою аудиторию, однако бесспорным остается тот факт, что все владельцы этой продукции удовлетворены ее качеством.

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Техно 24 удалось пообщаться с гендиректором Lenovo в Украине Тарасом Джамаловым и узнать о самых успешных продуктах компании.

Каким ноутбуком пользуетесь вы? И почему вы выбрали именно его?

Тут я могу целую историю рассказать. Можно считать, что мне в жизни повезло, потому что я начал мечтать о ноутбуке ThinkPad еще за много лет до того, как я начал работать в Lenovo. В итоге, когда я начал работать в компании Lenovo для меня по моей должности положен был ноутбук ThinkPad серии «Т». Он весил около 3 килограмм и был очень устойчивый к любым внешним воздействиям, но не до конца практичный на то время в поездках. А я – человек любящий частые поездки и такой ноутбук был мне не всегда удобен.

И в 2011 году компания Lenovo впервые за свою историю вышла на второе место в мире по объему продаж ПК – и в честь этого устроили среди сотрудников всех представительств в мире фотоконкурс: кто сделает самую инетерсную фотографию в честь этого события с цифрой 2, тот получит подарок.



Тарас Джамалов рассказал, каким ноутбуком он пользуется / Фото: Техно 24

Я увлекаюсь скайдайвингом (прыгаю с парашютом) и сделал фотографию в полете на фоне самолета с логотипом компании в одной руке и показывая цифру два другой рукой. За победу в этом конкурсе мне компания подарила ноутбук ThinkPad X1. Я сразу оценил насколько эта серия для меня подходит. Потому что это тоненький, легкий, быстро заряжающийся ноутбук именно для того, кто ведет активный образ жизни, кто очень часто работает не на одном месте, кто часто летает, ездит и так далее. И с тех пор на протяжении уже многих лет я пользуюсь только этой серией – ThinkPad X1 и сейчас у меня ThinkPad X1 Carbon.

Уже выпущено шестое поколение этих ноутбуков, но я пользуюсь предыдущим поколением просто потому, что еще не успел поменять. Но я на 100% доволен тем ноутбуком, который у меня есть потому, что он очень тонкий. Я очень много путешествую, в частности на мотоцикле, и для меня объем вещей критически важен. Если ноутбук будет в два раза толще, это значит, что я каких-то вещей возьму меньше.

Кроме того, он легкий – это важно больше во время перелетов. Он целый день работает без подзарядки, поэтому выезжая из дома или с работы куда-то на встречи, а иногда даже в командировки, я не беру с собой зарядное устройство. Он очень быстро заряжается от сети 220 или 110 Вольт. Фактически с 0% до 80% он заряжается за 40 минут. Это очень важно во время стыковочных рейсов, где есть только полтора часа в аэропорту и потом снова длинный перелет.



Ноутбук ThinkPad X1 Carbon 6 поколения

Плюс, так как это ThinkPad он устойчив к повреждениям. Я его уже ронял не раз. Еще у меня в июне была авария в Армении на мотоцикле: именно в ящик, в котором был ноутбук, въехала машина. Ящик, естественно, разлетелся, но ноутбук жив-, здоров и все с ним хорошо.

Еще из преимуществ этой серии – все классические системы безопасности: доступ по отпечатку пальца, модуль шифрования, который позволит не беспокоиться о потере данных, если я потеряю ноутбук. Поэтому для меня идеальный ноутбук уже много лет – это ThinkPad X1 Carbon.

У Lenovo есть своя линейка для геймеров. Пользуются ли ПК и ноутбуки этой серии популярностью в Украине?

Если отвечать на весь общий вопрос, то ответ и да, и нет. Потому что вы затронули и ноутбуки, и десктопы. Ноутбуки в игровом сегменте мы продаем достаточно массово с начала этого года. И есть полная уверенность, что по итогам года мы будем компанией №1 в сегменте геймерских ноутбуков.

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Что касается геймерских десктопов, то мы только с января планируем массовые поставки этой техники. То есть в геймерских десктопах можно сказать до текущего момента нас почти не было. Были лишь представлены отдельные модели, которые в единичных количествах поставлялись в Украину для того, чтобы понять спрос, понять насколько наши украинские граждане готовы к покупке таких устройств.



Ноутбуки Lenovo Legion пользуются популярностью среди украинских геймеров

Мы убедились, что это то, что нужно, мы получили отличные отзывы от геймеров, в том числе на нашем мероприятии, которое мы проводили в сентябре – геймерский турнир Lenovo League Legion. Теперь мы уверены, что и десктопы тоже могут получить большое распространение и популярность в Украине. Поэтому с января мы начнем завоевание и этих сегментов.

То есть ответ: в десктопах мы только начинаем, в ноутбуках мы уже лидеры в Украине.

Можете ли вы назвать самый успешный продукт компании Lenovo?

Тут очень большой вопрос, что называть успехом. Мы всячески стараемся на протяжении нескольких последних лет уходить от абсолютных количественных оценок, потому что почти всегда это будет предсказуемым, какой продукт больше всего продастся.

Три успешных сегмента, которые я бы отметил за уже прошедший 2018 год: первое, это ThinkPad – наши ноутбуки для малого, среднего и крупного бизнеса. И мы в этом году показали рост этого бизнеса в Украине год к году более чем в два раза. То есть мы точно самый быстрорастущий в этом сегменте вендор. Но сложно сказать, мы на первом месте или только вот-вот подбираемся.

Второй сегмент, который для нас предмет гордости, это гейминг, собственно игровые ноутбуки. Потому что, как мы раньше обсуждали, у нас достаточно большой успех при том, что мы самый молодой вендор среди всех производителей геймерских ноутбуков. И именно в Украине мы показали такие успехи.



Тарас Джамалов рассказал о самых успешных продуктах компании Lenovo

И третий сегмент, который для нас тоже предмет гордости это Convertible ноутбуки – это серия YOGA. Три-четыре года назад, когда этот сегмент только зарождался, была война форматов. Мы были родоначальниками этого формата Convertible, когда ноутбук раскладывается вокруг одной из осей. Другие вендоры больше были склонны к тому, что клавиатура должна отстегиваться от экрана.

Прошло 3-4 года и уже можно всем с уверенностью сказать, кто победил и кто был прав. То есть, на сегодня все вендоры производят ноутбуки в формате Convertible PC, а устройства у которых отсоединятся клавиатура, ушли в очень маленькую нишу и продажи там во всем мире достаточно единичны. И соответственно YOGA тоже наш предмет для гордости, потому что именно YOGA показала миру, как ноутбук можно сделать более удобным, чем он был раньше.

А как обстоят дела на рынке смартфонов?

Мне сложно это комментировать, потому что у меня нет всех данных на руках. С точки зрения построения структуры компании наш бизнес смартфонов во всем мире и в Украине в том числе выделен в отдельную структурную единицу. То есть, я не управляю этим бизнесом, не имею доступа к детальным отчетам что и как там происходит. По этому у меня взгляд на это будет почти такой же как и у любого специалиста с рынка мобильной связи.

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Мы несколько лет назад купили подразделение Motorola Mobile у компании Google. Процесс слияния и поглощения компании всегда сложный. Поэтому, на сколько я знаю, сейчас наша доля на рынке смартфонов достаточно маленькая – мы называем такую долю "single digit" – доля измеряемая одной цифрой. Более подробных данных я дать, к сожалению, не могу, потому что у меня их просто нет.

Какие перспективы YOGA Book C930 на украинском рынке?

Среди творческих людей, которые рисуют, которые увлекаются графикой устройство точно будет популярно. Вопрос – сколько у нас таких людей в стране. Все же мы говорим об Украине с теми макроэкономическими факторами, которые мы можем наблюдать в нашей экономике.



Lenovo провела грандиозную презентацию YOGA Book C930 в Украине

Это устройство, которое стоит отнюдь не как базовый ноутбук. Мы всячески приложим усилия чтобы максимально облегчить покупку для всех желающих. Мы предоставим возможность им попользоваться и ознакомиться с YOGA Book C930, чтобы они поняли это нужно им или не нужно. Возможно, будут еще скидки или мы будем проводить конкурсы, чтобы людям, которые явно видят, что это будет помогать их творчеству, мы помогали еще и со своей стороны.

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