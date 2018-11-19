Какими смартфонами Huawei будет покорять рынок в следующем году
Глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю рассказал, что компания и в дальнейшем планирует выводить на рынок передовые технологии. К слову, во втором квартале 2018 года китайский производитель стал вторым поставщиком смартфонов в мире, обойдя даже Apple.
Об этом сообщает 4PDA.
Читайте также: Huawei готовит к выходу очки дополненной реальности
Во время беседы Ричард Ю заявил, что уже в 2019 году они хотят сократить разрыв с Samsung и даже обогнать южнокорейского конкурента. Компания поставила себе цель к 2020 году стать крупнейшим производителем смартфонов в мире.
Для достижения своей цели Huawei намерена продолжать в числе первых внедрять новые технологии. Уже в 2019 году производитель выпустит свой первый складной смартфон, информации о котором пока еще нет.
Гибкий экран от Huawei
Недавно Samsung анонсировала аналогичное устройство, но полноценная презентация и старт продаж запланирован на следующий год.
Также Ричард Ю рассказал, что они планируют выпустить несколько инновационных продуктов, которые в значительной степени будут построены на базе технологий искусственного интеллекта.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно