Какими смартфонами Huawei будет покорять рынок в следующем году

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Какими смартфонами Huawei будет покорять рынок в следующем году
Какими смартфонами Huawei будет покорять рынок в следующем году / Фото из свободных источников

Глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю рассказал, что компания и в дальнейшем планирует выводить на рынок передовые технологии. К слову, во втором квартале 2018 года китайский производитель стал вторым поставщиком смартфонов в мире, обойдя даже Apple.

Об этом сообщает 4PDA.

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Во время беседы Ричард Ю заявил, что уже в 2019 году они хотят сократить разрыв с Samsung и даже обогнать южнокорейского конкурента. Компания поставила себе цель к 2020 году стать крупнейшим производителем смартфонов в мире.

Для достижения своей цели Huawei намерена продолжать в числе первых внедрять новые технологии. Уже в 2019 году производитель выпустит свой первый складной смартфон, информации о котором пока еще нет.

Гнучкий екран від Huawei

Гибкий экран от Huawei

Недавно Samsung анонсировала аналогичное устройство, но полноценная презентация и старт продаж запланирован на следующий год.

Также Ричард Ю рассказал, что они планируют выпустить несколько инновационных продуктов, которые в значительной степени будут построены на базе технологий искусственного интеллекта.

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Теги: Техно Смартфоны Китай Huawei Samsung
Источник: Техно
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