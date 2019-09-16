Какое порно смотрят пользователи iOS и Android – исследование

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Какое порно смотрят пользователи iOS и Android
Какое порно смотрят пользователи iOS и Android / standard.co.uk

Популярный порносайт xHamster сформировал рейтинг предпочтений пользователи iPhone и владельцев смартфонов на операционной системе Android.

Согласно исследованию xHamster, как среди пользователей iPhone, так и Android одинаково популярны видео в категориях MILF (это ролики, где снимаются женщины 40+), "подростки" и "анальный секс". 

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При этом владельцы смартфонов Apple чаще интересуются порнографическими роликами в категории cuckold ("рогоносцы"), а также выбирают порно с участием арабских актеров и актрис.

При этом пользователям Android больше нравится контент, где разыгрывают истории с инцестом.

Также в порносайте заметили, что гомосексуальная порнография более популярна среди владельцев iPhone.

via GIPHY

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Теги: Здоровье Новости Техно Порно Секс iOS Android Интернет Техно
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