Какое порно смотрят пользователи iOS и Android – исследование

Популярный порносайт xHamster сформировал рейтинг предпочтений пользователи iPhone и владельцев смартфонов на операционной системе Android.

Согласно исследованию xHamster, как среди пользователей iPhone, так и Android одинаково популярны видео в категориях MILF (это ролики, где снимаются женщины 40+), "подростки" и "анальный секс".

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При этом владельцы смартфонов Apple чаще интересуются порнографическими роликами в категории cuckold ("рогоносцы"), а также выбирают порно с участием арабских актеров и актрис.

При этом пользователям Android больше нравится контент, где разыгрывают истории с инцестом.

Также в порносайте заметили, что гомосексуальная порнография более популярна среди владельцев iPhone.

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