Какой бренд смартфонов самый популярный в Украине – рейтинг Gfk

Институт рыночных исследований Gfk обнародовал отчет, в котором указан рейтинг компаний, чьи смартфоны наиболее популярны в Украине. На первом месте оказалась компания Samsung.

Эту информацию обнародовало издание tech.liga.net.

Так, смартфоны Samsung занимают первое место по количеству продаж в Украине в 2018 году. На втором месте – китайская компания Xiaomi. А тройку лидеров занимает еще один китайский производитель Huawei.

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Первая пятерка брендов по продажам смартфонов в Украине выглядит так:

Samsung – 30,8% Xiaomi – 22,7% Huawei – 15,9% Meizu – 5,7% Honor – 3,9%

Интересно, что Honor является суббрендом компании Huawei. В целом, за прошлый год компания Huawei увеличила этот показатель в Украине на 2,8%. Положительную тенденцию показала Xiaomi. Эта компания увеличила свою долю на украинском рынке сразу на 9% по сравнению с 2017 годом.

При этом продажи смартфонов Samsung и Meizu, наоборот, снизились – в 2017 году их доли были 34,6% и 8,3%.

А вот смартфоны от Apple оказались только на 6 месте с показателем 3,6%.

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