Какой будет Sony PlayStation 5: все детали о новой приставке

Журналист издания The Verge Сэм Байфорд собрал всю актуальную информацию о PlayStation 5 и сделал свой прогноз относительно того, как будет выглядеть будущее поколение приставки. Достоверных данных пока немного, однако уже сейчас можно составить общую картину.

Ресурс AIN.UA опубликовал перевод материала The Verge.

Что известно о Sony PlayStation 5

Если верить данным, что PlayStation 5 представят уже в 2020 году, то игровые студии уже получили информацию о спецификации и особенностях новой консоли. Вероятно, больше деталей относительно приставки появятся уже в марте, после конференции Game Developers Conference, на которой соберутся вместе пресса и представители компании Sony.

По данным Байфорда, японская компания сделает большой акцент на процессоре. Сейчас это самая слабая сторона консоли. Процессор PlayStation 4 построен на базе восьми ядер AMD Jaguar. Они разработаны для недорогих ноутбуков и предлагают низкое энергопотребление и соответствующую производительность. Это главная причина, по которой фреймрейт на консоли не поднимается выше 30 кадров/сек.

Увеличение производительности CPU – очевидное улучшение. Но как далеко зайдет Sony, при ограничении бюджета примерно в 400 долларов, пока неизвестно. В 2018 году издание Digital Foundry предсказывало, что Sony и Microsoft могут использовать для своих приставок высокопроизводительную архитектуру AMD Zen. Как отмечает журналист The Verge, такое решение значительно подняло бы планку PC-гейминга.

Вероятный концепт PlayStation 5

Однако, ожидать серьезных улучшений GPU на консоли не стоит.

Еще один момент, который подчеркивает Байфорд – обратная совместимость. Выпустив Xbox One X, в Microsoft показали, что бывает, если запускать игры прошлого поколения на приставках нового поколения. Sony будет пытаться повторить этот трюк. Компании понадобится обеспечить совместимость игр с PlayStation 4 на PlayStation 5. Правда, при переходе с PlayStation 3, компания не смогла этого добиться из-за сложностей при эмуляции допотопного процессора.

Если миллионы пользователей PlayStation 4 окажутся отрезанными от своей библиотеки игр, это сильно ударит по успеху новой консоли. Первыми междуплатформенными релизами могут стать Death Stranding, The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima.

Еще одна очевидная область инвестиций для Sony – облачный гейминг. Компания была пионером в области, но PlayStation Now развивается недостаточными темпами и отстает от возможностей Xbox Game Pass. Вероятно, с релизом нового поколения, изменения настигнут и подписочный сервис.

Дата выхода Sony PlayStation 5

Sony пока уклоняется от прямого ответа на вопрос о дате анонса PlayStation 5. CEO компании Кеничиро Йошиды ранее только говорил, что новое поколение устройств необходимо выпустить.

Но предполагаемая дата уже вырисовывается. Сотрудник портала Kotaku Джейсон Шрайер ожидает выхода консоли в 2020 году. На этот период указывает и финансовая отчетность Sony. В марте 2021 года компания прогнозирует значительное падение доходов – скорее всего, спад спровоцируют производственные расходы.

Еще один маркер в пользу 2020 года – история. Между выпуском PlayStation 2 и PlayStation 3 прошло около семи лет, столько же фанаты ждали выхода PlayStation 4. Это поколение, которое дебютировало в конце 2013 года, скорее всего установит такую ​​же планку ожиданий. Поэтому праздничный сезон 2020 года – наиболее вероятное время выхода PlayStation 5.

PlayStation 5 могут представить в 2019 году

Однако существует небольшая вероятность того, что PlayStation 5 может дебютировать и в 2019 году. Французский портал Jeuxvideo сообщает, что Microsoft планирует представить миру новое поколение Xbox уже на Е3 2019. По информации этого же издания, мы увидим сразу две версии "коробки" – премиальную Anaconda и Lockhart – устройство начального уровня без Blu-ray проигрывателя.

Разумеется, все это слухи. Однако, если Microsoft все же покажет новое поколение своей консоли в этом году, в Sony не останется ничего, кроме как поступить так же.

