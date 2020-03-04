Какой электрокар Tesla самый быстрый: видео

Электрокары Tesla уже участвовали в гонках на время и других интересных соревнованиях с моделями других производителей. Однако журналисты британского портала CarWow решили устроить автомобилям более интересное испытание – за право называться самым быстрым электрокаром Tesla.

За это звание поборолись три поколения фирменных седанов. В качестве спортивной дисциплины выбрали известный формат спринтерского заезда на четверть мили.

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Детали испытания

Портал CarWow регулярно публикует обзоры различных автомобилей и устраивает между ними импровизированные соревнования.

Претендентами на звание самого быстрого электрокара Tesla стали наиболее "заряженные" версии серийных моделей.

Model 3 Performance оснащена двумя двигателями суммарной мощностью 490 лошадиных сил при крутящем моменте 660 Н·м и массе 1 847 килограмм.

Model S Performance: мощность – 825 лошадиных сил, крутящий момент – 1 300 Н·м, масса – 2 241 килограмм.

Model X P100D: мощность – 795 лошадиных сил, крутящий момент – 1 140 Н·м, масса – 2 487 килограмм.

Результаты соревнований

Во время испытаний Tesla Model S Performance завершила заезд по мокрой трассе протяженностью 402 метра за 11,4 секунды, Model X P100D – за 11,5 секунды, а Model 3 – за 11,8 секунды.

Определение самого быстрого электромобиля Tesla – смотрите видео

По результатам аналогичного "забега", который стартовал на скорости около 80 км/ч, также победила Model S.

Несмотря на формальное отставание Model 3, журналисты отметили, что этот электрокар стоит почти вдвое дешевле соперников, при этом на прямых участках показывает схожие с ними результаты.

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