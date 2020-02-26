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Какой смартфон больше всех покупали в 2019 году

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iPhone Xr – больше всех покупали в 2019 году / Unsplash

Международная аналитическая компания Omdia опубликовала отчет, в котором подвела итоги продаж в 2019 году. Согласно документу, самым продаваемым смартфоном стал iPhone Xr, а среди лидеров оказалось сразу несколько устройств компаний Apple и Samsung.

Лидеры рейтинга

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iPhone Xr занял первую позицию с показателем продаж в 46,3 миллиона реализованных устройств в год. При этом в 2018 году Apple сумела продать еще 23,1 миллиона этих моделей, сообщает Gizchina.

Второе место занял iPhone 11 – по всему миру с 2019 года продали 37,3 миллиона гаджетов.

С третьего по пятое место занимают смартфоны Samsung: модели Galaxy A10, A50 и A20 с 30,3, 24,2 и 19,2 миллиона реализованных экземпляров соответственно.


Какие смартфоны лучше всего продавались в 2018 и 2019 годах

Смартфоны китайских производителей

В первую десятку попал лишь один смартфон китайского бренда – Redmi Note 7, на долю которого приходится 16,4 миллиона сбытых устройств.

Примечательно, что отчет прошлого года также демонстрирует доминирование смартфонов Apple. Тогда первые три строчки рейтинга закрепились за iPhone 8, iPhone X и iPhone 8 Plus.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно iPhone Apple Смартфоны
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