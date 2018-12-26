Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос

2018 год стал богатым яркими презентациями. Компании наперегонки добавляли в камеры своих смартфонов все больше модулей, а в хранилище – все больше памяти. При этом китайские бренды еще и пытались предложить более совершенное соотношение цены и качества.

Но какой девайс действительно можно назвать смартфоном года. Техно 24 уже выбрал своих фаворитов – рейтинг редакции читайте по ссылке Но нам интересно мнение наших читателей. Какой смартфон вы считаете лучшим в этом году? Читайте также: Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года – рейтинг Техно 24 Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно