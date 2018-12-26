Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
2018 год стал богатым яркими презентациями. Компании наперегонки добавляли в камеры своих смартфонов все больше модулей, а в хранилище – все больше памяти. При этом китайские бренды еще и пытались предложить более совершенное соотношение цены и качества.
Но какой девайс действительно можно назвать смартфоном года.
Техно 24 уже выбрал своих фаворитов – рейтинг редакции читайте по ссылке
Но нам интересно мнение наших читателей. Какой смартфон вы считаете лучшим в этом году?
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Источник: Техно
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