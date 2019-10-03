Какова себестоимость iPhone 11 Pro Max: впечатляющая цифра

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Какова себестоимость iPhone 11 Pro Max
Какова себестоимость iPhone 11 Pro Max / Digital Trends

Флагманский iPhone 11 Pro Max стал самым дорогим смартфоном компании Apple за всю историю линейки – его стоимость составила 1 249 долларов. Блогеры портала Tech Insights решили рассчитать себестоимость амбициозной новинки и разница с конечной ценой оказалась весомой.

В качестве "подопытного" эксперты выбрали iPhone 11 Pro Max с 512 ГБ встроенной памяти, сообщает Tech Insights.

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Стоимость компонентов. Самыми дорогими компонентами устройства по версии портала стали модуль камеры (73,5 доллара), дисплейный модуль (66,5 доллара) и мобильная платформа Apple A13 Bionic стоимостью 64 доллара. Процедура сборки устройства, по данным источника, обходится Apple в 21 доллар.


Стоимость компонентов iPhone 11 Pro Max

Итоговую себестоимость флагманского аппарата специалисты Tech Insights оценили в 490,5 доллара – более чем в два раза дешевле его розничной цены. В Украине новинка обойдется в 37 999 гривен (около 1 530 долларов по нынешнему курсу), а смартфон поступит в продажу уже 11 октября.

Достоверность расчетов. Стоит отметить, что для расчетов специалисты портала пользовались собственными источниками информации – реальная цена компонентов может отличаться от указанной.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Цены iPhone 11 Apple iPhone
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