Какова себестоимость iPhone 11 Pro Max: впечатляющая цифра

Флагманский iPhone 11 Pro Max стал самым дорогим смартфоном компании Apple за всю историю линейки – его стоимость составила 1 249 долларов. Блогеры портала Tech Insights решили рассчитать себестоимость амбициозной новинки и разница с конечной ценой оказалась весомой.

В качестве "подопытного" эксперты выбрали iPhone 11 Pro Max с 512 ГБ встроенной памяти, сообщает Tech Insights.

Читайте также: iPhone 11 протестовали на прочность: не обошлось без сюрпризов

Стоимость компонентов. Самыми дорогими компонентами устройства по версии портала стали модуль камеры (73,5 доллара), дисплейный модуль (66,5 доллара) и мобильная платформа Apple A13 Bionic стоимостью 64 доллара. Процедура сборки устройства, по данным источника, обходится Apple в 21 доллар.



Стоимость компонентов iPhone 11 Pro Max

Итоговую себестоимость флагманского аппарата специалисты Tech Insights оценили в 490,5 доллара – более чем в два раза дешевле его розничной цены. В Украине новинка обойдется в 37 999 гривен (около 1 530 долларов по нынешнему курсу), а смартфон поступит в продажу уже 11 октября.

Достоверность расчетов. Стоит отметить, что для расчетов специалисты портала пользовались собственными источниками информации – реальная цена компонентов может отличаться от указанной.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно