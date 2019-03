Какую игру можно назвать лучшим релизом месяца? – опрос

В феврале состоялось немало громких релизов в игровой индустрии: долгожданная Metro: Exodus, бесплатная "королевская битва" Apex Legends и спин-офф Far Cry: New Dawn. Однако не обошлось и без громких провалов, к примеру игра Anthem не получила должной оценки от критиков, а Crackdown 3 и вообще назвали "провалом месяца".

Техно 24 решил разобраться в самых громких релизах и определить, какая же игра все таки достойна звания лучшей за месяц.

Metro: Exodus. Релиз долгожданного шутера сопровождался рядом скандалов: переход игры в цифровой магазин Epic Games Store, обвал рейтинга предыдущих частей игры и неоднозначные высказывания разработчиков (подробнее о всех скандалах вы можете прочитать в нашем материале). Однако несмотря на все эти перипетии игра от украинской студии 4A Games оказалась интересной и действительно увлекательной.

Apex Legends. Студия Electronic Arts очень неожиданно провела релиз бесплатной "королевской битвы". Однако уже за первые трое суток после выхода игра привлекла более 10 миллионов игроков. Конечно, до активности в Fortnite проекта EA еще далеко, однако он явно по нраву геймерам.



Скриншот из игры Apex Legends

Far Cry: New Dawn. Проект не является полноценной новой частью, а скорее спин-оффом Far Cry 5, а также использует большое количество ресурсов предыдущей игры, включая карту мира, локации и персонажей. Однако, он стал самым продаваемым в Великобритании, что также может свидетельствовать о будущий успех проекта.

Sid meier's Civilization VI: Gathering Storm. Отметим, этот проект также не является полноценной игрой – это масштабное дополнение к основной игре Civilization VI. В игре появились новые нации и возможности юнитов.

DiRT Rally 2.0. Это новая часть знаменитой гоночной серии от Codemasters. Критики приняли ее очень тепло (рейтинг на Metacritic – 82-86 / 100): Push Square назвал ее одной из лучших гоночных игр последних лет, а PCGamesN – наиболее впечатляющим ралийным симулятором на рынке.

Ace Combat 7: Skies Unknown. Это Call of Duty с реактивными самолетами. Яркая, зрелищная, пафосная аркада, сделанная с огромной любовью к небу и современной военной технике. Ace Combat 7: Skies Unknown – возвращение серии к классической игровой механике и сеттингу.



Скриншот из игры Ace Combat 7: Skies Unknown

Anthem. Это новая постапокалиптическая фантастическая игра от BioWare. В мире, заброшенном еще при создании, человечество борется за выживание в диких условиях, таящих в себе множество опасностей. Однако фрилансеры, фракция пилотов в невероятных экзокостюмах "Джавелин", стремятся склонить чашу весов в пользу людей. Однако игра от Electronic Arts не получила должной оценки критиков и ее признали "самой недооцененной" игрой от BioWare.

Crackdown 3. Это следующая часть популярного шутера от третьего лица. На этот раз игрокам в роли Агентов предстоит отправиться в Нью-Провиденс – "райский" островок, который захватили корпоративные психопаты. Игра получила посредственные оценки среди критиков: общая оценка проекта составляет в среднем 60 баллов.

