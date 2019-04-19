Какую камеру получит iPhone 2019: прогнозы

Многочисленные утечки с изображением нового iPhone, который представят осенью, демонстрируют, что новинка получит квадратный модуль камеры. Известный аналитик Мин-Чи Куо на основе полученной информации рассказал детали о камере будущей новинки.

Как информирует 9to5Mac, камера новинки будет похожей, как у прошлогодних моделей Xs и Xs Max. Однако, производитель добавит еще третий модуль с ультраширокой оптикой. Матрица от Sony будет иметь разрешение 12 Мп.

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Что касается преемника бюджетного iPhone Xr, то он тоже получит дополнительный модуль, то есть основная камера станет двойной. Однако, какой именно модуль добавят, эксперт не сообщает.

Фронтальная камера будет иметь разрешение 12 Мп. Новая камера появится во всех трех iPhone 2019 года выпуска.

Что еще известно. Ранее была информация, что новое поколение iPhone Xr получит IPS-экран, в то же время топовые новинки будут оснащены OLED дисплеями.

Также в смартфонах появится обратная беспроводная зарядка, как у линейки Galaxy S10. Быструю проводную зарядку придется покупать у других производителей. Ведь недавно компания заявила, что прекращает работу над AirPower.

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