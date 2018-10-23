Какую работу можно получить в Apple: интересные вакансии
В компании работает более 20 тысяч человек, которые заняты своим делом. Например, среди сотрудников есть как минимум один, который улучшает картографический сервис Apple Maps, ходя по городским улицам с огромным рюкзаком, оборудованным камерами и датчиками.
Об этом сообщается на официальном сайте Apple.
Читайте также: Apple позволила пользователям посмотреть информацию, которую о них собирают
Компания всегда открыта новым специалистам, поэтому для привлечения их внимания обновила раздел с вакансиями. Для обычных людей страница интересна тем, что дает лучшее представление о структуре компании.
Какую работу можно получить в Apple
С новой страницы ясно в каких специалистах нуждается компания. Сотрудники Apple распределены по девяти разных категориях, в зависимости от сферы работы:
- Аппаратное обеспечение;
- Программное обеспечение и сервисы;
- Дизайн;
- Система поставок;
- Маркетинг;
- Корпоративные функции;
- Продажи и развитие бизнеса;
- Розничная торговля;
- Поддержка и обслуживание.
Также компания обновила раздел поиска работы, сделав дизайн более минималистичным. В разделе "об Apple" указаны преимущества работы в компании, в разделе "студенты" рассказано о новых возможностях, открывающихся для стажеров.
Читайте также: Когда Apple представит новые iPad и MacBook
Кроме обновления дизайна разделов и наполнения новым контентом, компания опубликовала два видео о работе в компании. На первом видео можно заметить, что много людей работают стоя. Тим Кук уверен, что это полезно для здоровья сотрудников. Примечательно, что в компании есть и сидячие места – каждый может выбрать то, что ему удобно.
Как работают лиди в Apple – смотрите видео
Второе видео рассказывает о девушке по имени Дивия (Divya), которая возглавляет отдел по разработке сенсоров для часов Apple Watch.
Реклама работы в Apple – смотрите видео
Компания утверждает, что она создала свыше 2 миллионов рабочих мест в США. В частности, речь идет о работе в магазинах Apple Store.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно