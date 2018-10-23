Какую работу можно получить в Apple: интересные вакансии

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Какую работу можно получить в Apple
Какую работу можно получить в Apple / Apple

В компании работает более 20 тысяч человек, которые заняты своим делом. Например, среди сотрудников есть как минимум один, который улучшает картографический сервис Apple Maps, ходя по городским улицам с огромным рюкзаком, оборудованным камерами и датчиками.

Об этом сообщается на официальном сайте Apple.

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Компания всегда открыта новым специалистам, поэтому для привлечения их внимания обновила раздел с вакансиями. Для обычных людей страница интересна тем, что дает лучшее представление о структуре компании.

Яку роботу можна отримати в Apple
Какую работу можно получить в Apple

С новой страницы ясно в каких специалистах нуждается компания. Сотрудники Apple распределены по девяти разных категориях, в зависимости от сферы работы:

  1. Аппаратное обеспечение;
  2. Программное обеспечение и сервисы;
  3. Дизайн;
  4. Система поставок;
  5. Маркетинг;
  6. Корпоративные функции;
  7. Продажи и развитие бизнеса;
  8. Розничная торговля;
  9. Поддержка и обслуживание.

Также компания обновила раздел поиска работы, сделав дизайн более минималистичным. В разделе "об Apple" указаны преимущества работы в компании, в разделе "студенты" рассказано о новых возможностях, открывающихся для стажеров.

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Кроме обновления дизайна разделов и наполнения новым контентом, компания опубликовала два видео о работе в компании. На первом видео можно заметить, что много людей работают стоя. Тим Кук уверен, что это полезно для здоровья сотрудников. Примечательно, что в компании есть и сидячие места – каждый может выбрать то, что ему удобно.

Как работают лиди в Apple – смотрите видео

 

Второе видео рассказывает о девушке по имени Дивия (Divya), которая возглавляет отдел по разработке сенсоров для часов Apple Watch.

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Компания утверждает, что она создала свыше 2 миллионов рабочих мест в США. В частности, речь идет о работе в магазинах Apple Store.

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Теги: Техно Интернет Apple
Источник: Техно
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