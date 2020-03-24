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Какую работу сейчас чаще всего ищут украинцы: инфографика

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Похоже, кризис уже коснулся рынка труда в Украине. Так, с 12 по 23 марта количество пользователей на сайте по поиску работы существенно выросло по сравнению с аналогичным периодом в феврале.

Как рассказали в портале для поиска работы hh.ua | grc, они проанализировали запросы пользователей в первые дни карантина и выяснили, что количество соискателей выросло на 60%.

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Причем, спрос изменился как в возрастном, так и в гендерном соотношении.

5 самых популярных разделов

  2. Продажи
  3. Топ-менеджмент
  4. Начало карьеры
  5. Маркетинг

Интересно, еще недавно, топ-менеджмент не был в 3 самых популярных разделов, впервые попал в тройку лидеров. Однако в последнее время спрос эти на вакансии увеличился вдвое.

А вот популярность раздела "Начало карьеры" наоборот снизилась. Хотя еще в начале 2020 года был на 3 месте.


Какую работу ищут украинцы / hh.ua

Что известно о соискателях

Эксперты обращают внимание, что увеличилось количество пользователей с опытом работы. Если в феврале на них приходилось 53% всех размещенных резюме, то в марте выросло до 67%.

Наибольшее количество резюме разместили пользователи от 30 до 40 лет. Также выросла доля резюме, размещенных мужчинами: в феврале на них приходилось 53%, а в марте уже 63%. 

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Работа IT-бизнес
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