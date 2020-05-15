Камера OnePlus 8 Pro может видеть сквозь предметы: видео
Пользователи смартфона OnePlus 8 Pro обнаружили, что камера их устройства может просвечивать тонкий пластик. Нечто похожее может происходить с одеждой.
Как показывают пользователи в соцсетях, нужно лишь запустить программу камеры и перейти на фотохромный фильтр, фиксирующий инфракрасное излучение.
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Это неожиданное свойство камеры заметил и популярный техноблогер из Латвии Бен Гескин. Он протестировал камеру на контроллерах для VR-шлема Oculus Quest и приставке Apple TV.
Эта функция работает даже с одеждой. Так, журналисты издания AndroidPIT смогли разглядеть под футболкой записку.
Интересно, что эта технология не является чем-то особенным. Камеры для биометрической аутентификации работают по схожему принципу.
Что известно о камерах OnePlus 8 Pro
Модуль камеры OnePlus 8 Pro состоит из 4 датчиков:
- Главный 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX689 с оптической системой стабилизации изображения.
- 48-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль Sony IMX586 (угол обзора 120 градусов).
- Телефото модуль на 8 Мп с оптической системой стабилизации изображения (3-кратное гибридное увеличение и 30-кратное цифровое увеличение).
- 5-мегапиксельный модуль Color Filter Camera для фильтров и световых эффектов.
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