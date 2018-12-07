Камера "бюджетного" iPhone Xr снимает на уровне самого дорогого смартфона Samsung

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iPhone Xr: тесты камеры
iPhone Xr: тесты камеры / Digital Trends

Компания DxO Labs, которая владеет сервисом DxOMark, протестировала смартфон iPhone Xr на качество фотокамеры. Отметим, девайс стал самой доступной новинкой Apple в 2018 году.

Об этом сообщается на официальном сайте DxOMark.

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По итогам тестирования специалисты назвали iPhone Xr лучшим смартфоном с одинарной камерой. Суммарно он набрал 101 балл, при этом за фотовозможности ему присвоили 103 балла, а за видеосъемку – 96 баллов.

Отметим, iPhone Xr оснащается одинарной основной камерой с сенсором, как у двойных камер iPhone XS и XS Max.

iPhone Xr

Результаты тестирования iPhone Xr

Соответственно, возможности по съемке фото в большинстве ситуаций совпадают с iPhone XS и XS Max. Отмечается отличная экспозиция в любых условиях освещения, автофокус, широкий динамический диапазон и отличное соотношение шума и детализации.

Конечно, смартфон проигрывает своим более дорогим собратьям в ситуациях, когда подключается второй датчик с телефотооптикой. Поэтому не стоит ожидать от него хороших фото с зумом, также как и портретного режима с эффектом боке.

К слову, Samsung Galaxy Note 9 – самый дорогой флагман корейского производителя на данный момент – также набирает 103 балла в тестах камеры. При этом цена новинки от Apple стартует от 23 000 гривен, а Galaxy Note 9 – 33 000 гривен.

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Теги: Техно Смартфоны Apple Samsung Цены
Источник: Техно
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