Камера "бюджетного" iPhone Xr снимает на уровне самого дорогого смартфона Samsung
Компания DxO Labs, которая владеет сервисом DxOMark, протестировала смартфон iPhone Xr на качество фотокамеры. Отметим, девайс стал самой доступной новинкой Apple в 2018 году.
Об этом сообщается на официальном сайте DxOMark.
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По итогам тестирования специалисты назвали iPhone Xr лучшим смартфоном с одинарной камерой. Суммарно он набрал 101 балл, при этом за фотовозможности ему присвоили 103 балла, а за видеосъемку – 96 баллов.
Отметим, iPhone Xr оснащается одинарной основной камерой с сенсором, как у двойных камер iPhone XS и XS Max.
Результаты тестирования iPhone Xr
Соответственно, возможности по съемке фото в большинстве ситуаций совпадают с iPhone XS и XS Max. Отмечается отличная экспозиция в любых условиях освещения, автофокус, широкий динамический диапазон и отличное соотношение шума и детализации.
Конечно, смартфон проигрывает своим более дорогим собратьям в ситуациях, когда подключается второй датчик с телефотооптикой. Поэтому не стоит ожидать от него хороших фото с зумом, также как и портретного режима с эффектом боке.
К слову, Samsung Galaxy Note 9 – самый дорогой флагман корейского производителя на данный момент – также набирает 103 балла в тестах камеры. При этом цена новинки от Apple стартует от 23 000 гривен, а Galaxy Note 9 – 33 000 гривен.
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