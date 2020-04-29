Камера Galaxy S20 Ultra покрывается трещинами: пользователи публикуют фото

Владельцы нового топового смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra жалуются, что стекло, которое защищает модуль основной камеры на задней панели, покрывается сильными трещинами.

Об этом пишет издание SamMobile, как доказательство публикует фото возмущенных пользователей.

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Первые жалобы начали появляться уже через две недели с начала продаж устройства. При этом причина трещин непонятна.

Что говорят владельцы

Пользователи S20 Ultra утверждают, что смартфон не роняли, носили в качественном чехле и относились очень бережно к смартфону. Кое-кто говорит, что создается впечатление будто стекло "просто разбилось само по себе".



Камера Galaxy S20 Ultra покрывается трещинами / sammobile.com

Другие пользователи замечают, что началось с одной маленькой трещинки, которая ограничила возможности зума на определенном уровне. Затем трещинка увеличивалась, еще сильнее снижая работу функции увеличения изображения.

При этом Samsung подобные проблемы считает "косметическими", поэтому они не покрываются стандартной гарантией на смартфон.

Ситуацию обостряет еще и COVID-19, многие владельцы смартфонов не смогли починить свой телефон, потому что сервисные центры закрыты на карантин.

Что известно о Galaxy S20 Ultra

Главной фишкой этого смартфона производитель называет именно камеру. Основной модуль камеры – 108 Мп, второй модуль – это телеобъектив с разрешением 48 Мп с 10-кратный оптическим и 100-кратным цифровым зумом. Также здесь есть 12-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив для групповых или пейзажных снимков и ToF-сенсор для определения расстояния до объекта. Последний модуль предназначен для съемки портретов и AR-приложений с дополненной реальностью.



Владельцы Galaxy S20 Ultra пока не могут его починить / sammobile.com

На передней панели размещена 40-мегапиксельная фронтальная камера. Она способна делать детальные портреты, но и снимать видео с разрешением 4K при 60 кадрах в секунду. Кстати, основная камера может записывать ролики в режиме 8K.

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