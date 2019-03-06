Камера Huawei P30 Pro претендует на звание лучшей на рынке

Смартфон Huawei P20 Pro уже не первый месяц возглавляет рейтинг мобильных камер DxOMark, однако, похоже, вскоре гаджет уступит лидерскую позицию другому девайсу. В Сети появилась информация о возможностях фотокамеры еще неанонсированного флагманского смартфона Huawei P30 Pro.

Суперзум. Как сообщает GSMArena, вице-президент Huawei по глобальному маркетингу Клемент Вонг подтвердил, что P30 Pro получит технологию под названием "суперзум". Кратность приближения не называется, однако по имеющейся информации, речь идет о пятикратном оптическом и десятикратном гибридном зуме для телеобъектива с перископным механизмом.

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Для сравнения, Huawei P20 Pro оснащен технологией трехкратного оптического увеличения для основного сенсора.

Отметим, на выставке MWC 2019 свою технологию 10-кратного увеличения уже продемонстрировала компания Oppo, одако Huawei обещает "что-то, чего никто не делал раньше".

Другие особенности камеры. Вонг также заявил, что компания работает над ночным режимом съемки следующего поколения, который, по его словам, будет "больше, чем программным обновлением".

Ранее в Сети были опубликованы фотографии, вероятно снятые на Huawei P30 Pro, а сам смартфон успел засветиться в руках исполнительного директора компании Ричарда Ю.

Дата презентации. Анонс флагманских смартфонов Huawei и P30 P30 Pro запланировали на 26 марта. Событие проведут в романтическом городе Париже.

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