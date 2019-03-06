Камера Huawei P30 Pro претендует на звание лучшей на рынке

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Камера Huawei P30 Pro претендует на звание лучшей на рынке
Камера Huawei P30 Pro претендует на звание лучшей на рынке / Twitter @VenyaGeskin1

Смартфон Huawei P20 Pro уже не первый месяц возглавляет рейтинг мобильных камер DxOMark, однако, похоже, вскоре гаджет уступит лидерскую позицию другому девайсу. В Сети появилась информация о возможностях фотокамеры еще неанонсированного флагманского смартфона Huawei P30 Pro.

Суперзум. Как сообщает GSMArena, вице-президент Huawei по глобальному маркетингу Клемент Вонг подтвердил, что P30 Pro получит технологию под названием "суперзум". Кратность приближения не называется, однако по имеющейся информации, речь идет о пятикратном оптическом и десятикратном гибридном зуме для телеобъектива с перископным механизмом.

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Для сравнения, Huawei P20 Pro оснащен технологией трехкратного оптического увеличения для основного сенсора.

Отметим, на выставке MWC 2019 свою технологию 10-кратного увеличения уже продемонстрировала компания Oppo, одако Huawei обещает "что-то, чего никто не делал раньше".

Другие особенности камеры. Вонг также заявил, что компания работает над ночным режимом съемки следующего поколения, который, по его словам, будет "больше, чем программным обновлением".

Ранее в Сети были опубликованы фотографии, вероятно снятые на Huawei P30 Pro, а сам смартфон успел засветиться в руках исполнительного директора компании Ричарда Ю.

Дата презентации. Анонс флагманских смартфонов Huawei и P30 P30 Pro запланировали на 26 марта. Событие проведут в романтическом городе Париже.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Huawei
Источник: 24 Канал
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