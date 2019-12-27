Камера Samsung Galaxy S11+ на свежем рендере выглядит намного лучше

Выполнение камеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S11+ на рендерах, опубликованных в сети ранее, очень сильно удивляло асимметрией расположения датчиков. Однако на свежих рендерах из надежного источника камера выглядит уже нормально.

По слухам, Samsung специально дезинформировала общественность и способствовала появлению в сети "неправильных" картинок – чтобы никто не догадался, как в реальности выглядит камера Galaxy S11+, сообщает Sammobile.

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Такое расположение датчиков воспринимается вполне нормально, и вполне может быть, что камера смартфона будет выглядеть именно так. К тому же картинка опубликована источником, который не был замечен в распространении подделок.



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Судя по этой картинке, нижний модуль – это перископная камера, обеспечивающая пятикратный оптический зум. Средний модуль, вероятно, является основной камерой с сенсором на 108 Мп. Два других модуля – камера 3D ToF и широкоугольная камера.



Старые рендеры с "ужасной" камерой

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