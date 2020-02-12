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Как снимают флагманские смартфоны Samsung Galaxy S20: видео

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Samsung Galaxy S20: возможности камеры / Gizchina.com

Практически сразу после анонса линейки смартфонов Samsung Galaxy S20 производитель опубликовал два новых ролика, посвященных новым устройствам. Официальные видео наглядно демонстрируют возможности камер смартфонов.

Новый режим съемки фото

Интересно: Samsung официально представила флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20

Особое внимание вендор уделил режима Single Take, который позволяет выбрать оптимальные кадры из 10-секундной записи с использованием широкоугольной оптики.

Функция использует несколько камер одновременно для съемки до десяти фотографий и четырех видеороликов, после чего полученный материал можно отредактировать с применением различных эффектов, чтобы выбрать оптимальный снимок для сохранения.

Новый режим в смартфонах Samsung Galaxy S20 – смотрите видео

Съемка видео

После записи видео с разрешением 8К пользователям доступен просмотр ролика с возможностью сохранения каждого кадра в виде отдельных фотографий. Полученный контент можно сразу воспроизвести на совместимых телевизорах Samsung с помощью беспроводного подключения.

Съемка видео на камеру Samsung Galaxy S20 – смотрите ролик

При этом поддержка 5G, по заявлению производителя, обеспечивает возможность быстро поделиться даже "тяжелыми" видеофайлами с большим разрешением.

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Теги: Новости Техно Техно Samsung Смартфоны
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