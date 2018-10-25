Камера Xiaomi Mi Mix 3 снимает на уровне самого дорогого смартфона Samsung

Компания DxO Labs, которая владеет известным сервисом DxOMark, что занимается профессиональным сравнением камер, опубликовала результаты тестирования смартфона Xiaomi Mi Mix 3. Отметим, что новинка, которую представили меньше суток назад, догнала по качеству съемки новейший флагман от Samsung.

Об этом сообщается на официальном сайте DxOMark.

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Специалисты оценили китайского дебютанта на уровне Samsung Galaxy Note 9 – самого дорогого флагмана корейского производителя на данный момент. Xiaomi Mi Mix 3 набрал 103 балла в среднем по фото и видео.

Обновленный рейтинг камер смартфонов от DxOMark

Если брать только фотографию, то Xiaomi Mi Mix 3 оценен в 108 баллов, что ставит его в один ряд с лучшими камерофонами. В качестве главных преимуществ отмечаются точная цветопередача при любом освещении и особенно вне помещений, быстрый и точный автофокус, качественный вспышка.



Как снимает камера Xiaomi Mi Mix 3



Фото, сделанное на смартфон Xiaomi Mi Mix 3

По видео смартфон получил 93 балла, на одном уровне с Xiaomi Mi 8. Специалисты отметили улучшенную стабилизацию изображения, что особенно сказывается при замедленной съемке. Цифровая и оптическая стабилизация позволили снизить количество размытых кадров.