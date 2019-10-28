Камеру iPhone 11 Pro сравнили с профессиональным фотоаппаратом Canon: неожиданный результат

Вместо традиционного сравнения камеры iPhone 11 Pro с другими смартфонами видеоблоггер Matti Haapoja решил сравнить новинку с профессиональной камерой. Оппонентом нового iPhone стал фотоаппарат Canon за 7 500 долларов.

Особенности теста. Для теста Haapoja выбрал Canon 1DX Mark II. На видео предлагается определить, какие снимки сделаны на смартфон, а какие – на профессиональную камеру. К тому же блогер добавил фото, демонстрирующие возможности нового iPhone, сообщает 9to5mac.

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Haapoja специально отметил, что сенсор зеркалки крупнее, чем модуль камер смартфона, а в самой дешевой конфигурации Canon 1DX Mark II стоит дороже топового iPhone 11 Pro. Более того, цена отдельно взятого объектива фотоаппарата выше, чем у устройств Apple.



Пример съемки на разные камеры

Недостатки iPhone. Как указали многие комментаторы, самый простой способ отличить изображения – посмотреть на их фон и сравнить эффект боке. Так как на некоторых кадрах с iPhone размытие слегка преувеличено, а местами его нет в углах композиции.

Среди преимуществ Canon блогер отметил возможность замены оптики и ряд других функций, но если надо разместить фото в Instagram или другой социальной сети, профессиональная съемка не так уж необходима.

Сравнение камеры iPhone 11 Pro и Canon 1DX Mark II – смотрите видео

При этом нашлись преимущества и у iPhone: например, программная обработка изображений и их немедленная коррекция с помощью того же гаджета, на который сделан снимок.

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