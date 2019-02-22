Камеру Samsung Galaxy S10 Plus признали лучшей на рынке

Во время презентации стало понятно, что новый смартфон Galaxy S10 Plus получил очень мощную камеру. Сейчас это доказали и тесты. Так, камера флагмана Samsung получила такой же балл, как Huawei Mate 20 Pro и Huawei P20 Pro (этот смартфон удерживал лидерство на рынке камерофонов).

Как пишет Android Authority, Galaxy S10 Plus получил 114 баллов за фотографии основным модулем камеры. Столько же баллов набрал и Mate 20 Pro и P20 Pro. Он также набрал 97 баллов видео. В этом показателе Mate 20 Pro оказался лучшим, но всего на 1 балл.

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В чем Galaxy S10 Plus лучший. Новый смартфон получил двойную фронтальную камеру. Благодаря этому в тестировании он показал лучший результат, чем флагман от Huawei – 96 баллов против 75 баллов.



Фото, сделанное на Samsung Galaxy S10 Plus

Однако, эксперты обнаружили и недостатки – это низкая детализация при большом зуме и артефакты в боке.

Что касается видеосъемки, то специалисты положительно оценили баланс белого в большинстве ситуаций, быстрый и точный автофокус, эффективную стабилизацию изображения, хорошую экспозицию и динамический диапазон.



Фото с двукратным зумом

Характеристики камер Galaxy S10 Plus. Galaxy S10 Plus получил тройную основную камеру. Для обычных фото есть 12 Мп сенсор с переменной диафрагмой f/1.5-f/2.4. Еще один 12-менгапиксельний сенсор с диафрагмой f/2.4, работающий в паре с телеобъективом с оптическим зумом 2х. Он подойдет для портретных кадров.

А вот для широкоугольных снимков предназначен третий 16-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 123 градусов.

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Фронтальная камера у флагмана имеет два модуля. 10-мегапиксельный, который может записывать видео в формате 4K/30 fps и HDR10 +. Еще один сенсор на 8 Мп предназначен для анализа глубины резкости, съемки Селфи с эффектом боке и возможностью регулировки степени размытия.

Фронталка Samsung Galaxy S10 Plus – лучшая на рынке

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