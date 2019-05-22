Камеру смартфона Honor 20 Pro признали одной из лучших на рынке

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Камеру смартфона Honor 20 Pro признали одной из лучших на рынке
Камеру смартфона Honor 20 Pro признали одной из лучших на рынке / YouTube

Новый смартфон Honor 20 Pro представили только вчера, 21 мая, однако эксперты ресурса DxOMark уже успели протестировать новинку и опубликовать подробный отчет относительно фотоспособностей новинки. Эксперты отметили не только положительные стороны смартфона, но и несколько недостатков.

Заметим, Honor 20 Pro получил камеру с четырьмя объективами для съемки обычных фото, портретов с эффектом боке, широкоугольных кадров и макроснимков. Также это первый в мире смартфон с диафрагмой f/1.4.

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Среди преимуществ смартфона в фотосъемке:

  • Мало шумов.
  • Быстрый и точный автофокус.
  • Хороший динамический диапазон в большинстве условий.
  • Точная детализация при съемке с небольшим и средним планом.
  • Неплохая детализация при съемке со вспышкой.
  • Правильное выделение объектов в портретном режиме и приятный эффект боке.

Было обнаружено и несколько недостатков:

  • Потеря резкости по краям фотографии.
  • Потеря мелких деталей, особенно при ярком освещении.
  • Неточный баланс белого при некоторых условиях.
  • Не всегда получается естественная цветопередача.

Особенности камеры Honor 20 Pro – смотрите видео

Запись видео. По части записи видео Honor 20 Pro не дотягивает до некоторых конкурентов. Из плюсов эксперты выделили хорошую стабилизацию изображения, точную детализацию при ярком освещении и в помещениях, быстрый автофокус, а также яркие цвета.

Honor 20 Pro
Съемка при плохом освещении Honor 20 Pro

Honor 20 Pro
Как снимает камера Honor 20 Pro

Во время тестовой съемки сотрудники DxOMark столкнулись с синим оттенком картинки при записи видео на улице, заметным шумом в помещении и при слабом освещении, потерей детализации при недостатке света и ограниченным динамическим диапазоном.

Итоги. По итогам тестов в DxOMark отметили, что Honor 20 Pro хорошо показал себя как при съемке фото, так и видео. У него не было выявлено существенных недостатков.

Honor 20 Pro
Портретный режим на Honor 20 Pro

Honor 20 Pro
Портретный режим на Honor 20 Pro

При подсчете баллов Honor 20 Pro получил среднюю оценку 111 – столько же у OnePlus 7 Pro и лишь на один пункт меньше, чем у лидеров рейтинга – Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10 5G.

Honor 20 Pro
Камеру Honor 20 Pro признали одной из лучших на рынке

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Теги: Huawei Новости Техно Техно Смартфоны
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