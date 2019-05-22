Камеру смартфона Honor 20 Pro признали одной из лучших на рынке

Новый смартфон Honor 20 Pro представили только вчера, 21 мая, однако эксперты ресурса DxOMark уже успели протестировать новинку и опубликовать подробный отчет относительно фотоспособностей новинки. Эксперты отметили не только положительные стороны смартфона, но и несколько недостатков.

Заметим, Honor 20 Pro получил камеру с четырьмя объективами для съемки обычных фото, портретов с эффектом боке, широкоугольных кадров и макроснимков. Также это первый в мире смартфон с диафрагмой f/1.4.

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Среди преимуществ смартфона в фотосъемке:

Мало шумов.

Быстрый и точный автофокус.

Хороший динамический диапазон в большинстве условий.

Точная детализация при съемке с небольшим и средним планом.

Неплохая детализация при съемке со вспышкой.

Правильное выделение объектов в портретном режиме и приятный эффект боке.

Было обнаружено и несколько недостатков:

Потеря резкости по краям фотографии.

Потеря мелких деталей, особенно при ярком освещении.

Неточный баланс белого при некоторых условиях.

Не всегда получается естественная цветопередача.

Особенности камеры Honor 20 Pro – смотрите видео

Запись видео. По части записи видео Honor 20 Pro не дотягивает до некоторых конкурентов. Из плюсов эксперты выделили хорошую стабилизацию изображения, точную детализацию при ярком освещении и в помещениях, быстрый автофокус, а также яркие цвета.



Съемка при плохом освещении Honor 20 Pro



Как снимает камера Honor 20 Pro

Во время тестовой съемки сотрудники DxOMark столкнулись с синим оттенком картинки при записи видео на улице, заметным шумом в помещении и при слабом освещении, потерей детализации при недостатке света и ограниченным динамическим диапазоном.

Итоги. По итогам тестов в DxOMark отметили, что Honor 20 Pro хорошо показал себя как при съемке фото, так и видео. У него не было выявлено существенных недостатков.



Портретный режим на Honor 20 Pro



Портретный режим на Honor 20 Pro

При подсчете баллов Honor 20 Pro получил среднюю оценку 111 – столько же у OnePlus 7 Pro и лишь на один пункт меньше, чем у лидеров рейтинга – Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10 5G.



Камеру Honor 20 Pro признали одной из лучших на рынке

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