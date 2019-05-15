Камеру смартфона OnePlus 7 Pro признали одной из лучших на рынке

Сразу после презентации смартфона OnePlus 7 Pro, он стал предметом внимания не только обычных пользователей, но и технических специалистов. Эксперты авторитетного ресурса DxOMark протестировали камеру флагманского гаджета, оценили ее возможности.

Характеристики камер. Основная камера OnePlus 7 Pro состоит из трех сенсоров. Основной, 48-мегапиксельный Sony IMX586, объединяет сигнал с четырех смежных пикселей в один для получения снимка с разрешением 12 Мп с улучшением детализации и динамического диапазона.

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Второй сенсор на 16 Мп получил широкоугольный объектив с углом обзора 117 градусов, а вспомогательный 8-мегапиксельный сенсор предназначен для зум-снимков с трехкратным увеличением.

Съемка при хорошем освещении. Эксперты отметили высокие показатели цветопередачи, насыщенности и баланса белого при съемке на OnePlus 7 Pro при ярком освещении – в таких условиях сложные области кадра сохраняют четкость, а шумы практически не проявляются на снимке.



Как снимает камера OnePlus 7 Pro



Эксперты отметили хорошую детализацию камеры OnePlus 7 Pro



Также камера OnePlus 7 Pro обладает хорошей цветопередачей

Съемка при плохом освещении. В условиях низкой освещенности шум становится заметным в темных частях изображения, но даже в этом случае четкость снимка остается на высоком уровне. Затенение цветов хорошо контролируется программным обеспечением, перепады цвета от центра к краям кадра не замечаются.



Снимки на OnePlus 7 Pro при плохом освещении



На темных снимках OnePlus 7 Pro практически не видно шумов

Эффект боке. Специалисты также отметили качественный эффект боке в исполнении OnePlus 7 Pro с хорошей оценкой глубины, приятным градиентом размытия и естественным видом фона.



Эффект боке в исполнении OnePlus 7 Pro

В помещении при нахождении напротив источника света наблюдается небольшая потеря экспозиции, но детализация изображения остается на высоком уровне.



Сьемка в помещении на OnePlus 7 Pro

Режим HDR. OnePlus 7 Pro был назван одним из лучших устройств для съемки в режиме HDR среди всех протестированных в DxOMark: в одной из самых сложных сцен с высокой контрастностью он сохранил больше деталей в светлых и темных участках по сравнению с конкурентами, демонстрируя при этом хороший уровень контрастности.

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Оптический зум. При съемке с оптическим зумом телеобъектив OnePlus 7 Pro обеспечивает хорошие результаты на близком расстоянии – при большой кратности увеличения детализация картинки падает.



Работа зума OnePlus 7 Pro

Съемка видео. При съемке видео аппарат продемонстрировал качественную работу автофокуса в любых условиях освещения и отличное качество текстур и мелких деталей. Детализация снижалась при очень слабом освещении, но даже в таких условиях, по словам экспертов, OnePlus 7 Pro сохранил преимущество над конкурентами.

Как камера OnePlus 7 Pro снимает: видео

Общая оценка. По итогам тестирования OnePlus 7 Pro набрал 111 баллов в рейтинге DxOMark, заняв третье место в сводном мобильном рейтинге. Первое и второе места разделили Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10 5G с одинаковым результатом в 112 баллов.

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