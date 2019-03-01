Канада официально присоединилась к проекту лунной орбитальной станции

Канадское космическое агентство официально заявило о присоединении к проекту LOP-G, лунной орбитальной станции. В ее строительство Канада вложит более двух миллиардов долларов в течение следующих 24 лет.

Во время посещения штаб-квартиры Канадского космического агентства в городе Сен-Убер премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что агентство получит около двух миллиардов долларов в разработку, создание и работу всех канадских компонентов LOP-G. В их число войдут, кроме новой версии CanadARM2, системы связи и различные компьютерные алгоритмы, в том числе искусственный интеллект.

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Выступление Трюдо транслировал национальный телеканал CTV.

Наши союзники попросили нас присоединиться к ним и помочь в изучении открытого космоса. Они хотят, чтобы мы были партнерами в этой лунной миссии. Сегодня мы делаем шаг вперед, Канада идет на Луну,

– заявил премьер-министр страны.

На прошлой неделе директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что Вашингтон намерен сформировать объединение государств для совместной реализации планов по освоению Луны и установки на ней постоянной человеческого присутствия.

Стоит добавить, что NASA определило декабря 2021 крайним сроком завершения подготовки грузов научного и технологического оборудования для исследования Луны, включая планируемую лунную орбитальную станцию. К этому моменту миссия по конструкции лунной станции должна была начаться 19 ноября 2018.

О чем речь? Речь идет о многоэтапную подготовку к реализации миссии на Марс и изучении Луны. Сначала планируется построить орбитальную лунную станцию, затем колонизировать естественный спутник Земли. Лунную базу планируют использовать, как станцию ​​дозаправки и комплектации миссии на Марс и других миссий NASA и не только.

Первые слухи о возможности построения станции на орбите Луны появились осенью 2016 года, когда состоялась закрытая встреча Международной группы по разработке космических кораблей ISCWG. В ее рамках представители пяти космических государств обсудили международные планы по освоению космоса и то, куда будет двигаться человечество после вывода МКС из эксплуатации в середине 2020 годов.

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