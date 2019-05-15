Канадский политик выступил против внедрения 5G от Huawei на территории страны

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Канадский политик выступил против внедрения 5G от Huawei на территории страны
Канадский политик выступил против внедрения 5G от Huawei на территории страны / unsplash

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Эндрю Шир выступил с требованием не предоставлять китайской корпорации Huawei разрешение на развитие инфраструктуры 5G в Канаде. Он считает, что властям страны стоит придерживаться более жесткой позиции по отношению к Китаю.

Такую позицию Эндрю Шир озвучил в интервью телеканалу CTV, передает "Лига.Tech".

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Аргументы Эндрю Шира. "Ключевым приоритетом для меня является защита личных данных канадцев и целостность наших институтов по вопросам обороны и безопасности. Именно поэтому я столь обеспокоен участием Huawei в создании новой системы 5G", – отметил Шир.

Когда речь идет о Huawei, правительство Китая уже признало, что они были задействованы в кибератаках против Канады. Существуют серьезные предостережения относительно безопасности нашей системы 5G и отношений между Huawei и властями КНР, – добавил оппозиционер.

Отношение Великобритании к 5G от Huawei. Отметим, 24 апреля 2019 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала соглашение, которое предоставляет возможность китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei помогать Великобритании в создании "неосновных" частей инфраструктуры 5G страны, включая антенны и другие сетевые компоненты.

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Теги: Интернет Новости Техно Кибербезопасность Канада Техно Huawei 5G
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