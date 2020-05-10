Канадский стартап представил мощный внедорожный электроскутер

Стартап Alpine Riding представил, как они заявляют, наиболее продвинутый электроскутер который когда-либо существовал. A-Ride отличается необычным дизайном и универсальностью, что позволяет использовать его в различных условиях – от спокойных городских прогулок до экстремальных заездов по бездорожью в непогоду.

Электроскутер собрал финансирование в размере 109 820 долларов на краудфантинговой платформе Indiegogo.

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Особенности внедорожного электроскутера

A-Ride лишен какого-либо сиденья и предусматривает лишь стоячее положение во время движения. Пользователь стоит на специальной платформе, а благодаря уникальной конструкции и низкому центру тяжести достигается высокая устойчивость, что позволяет делать даже резкие повороты без потери равновесия.



Электроскутер A-Ride

В скутере используется электромотор мощностью 1000 Ватт. По словам создателей, он настолько мощный, что им пришлось ограничить максимальную скорость на уровне 32 км/ч, чтобы соответствовать американским стандартам безопасности. Однако в других регионах, где нет таких строгих ограничений, можно разблокировать до 56 км/час. Заявлена возможность без проблем заезжать на горки с углом наклона в 30 градусов.

Автономность

На одном заряде A-Ride способен проехать до 80 километров, а на полную зарядку требуется 5 часов. Скутер оснащен 3,5-дюймовым дисплеем, на котором отображается скорость, преодоленное расстояние, заряд аккумулятора, время и другая информация. Встроенный USB-порт позволяет во время движения заряжать смартфон.

Видео демонстрирует A-Ride в действии:

Цена

Заказать электроскутер A-Ride можно на Indiegogo за примерно 2 595 американских долларов. Поставки ожидаются в сентябре этого года.

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