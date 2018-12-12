Канадский суд отпустил под залог финансового директора Huawei

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Финдиректора Huawei отпустили под залог
Финдиректора Huawei отпустили под залог / Фото из открытых источников

Верховный суд Британской Колумбии постановил отпустить под залог задержанного в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Об этом сообщило издание Global News.

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Сумма залога составляет десять миллионов канадских долларов (около 7,5 миллиона долларов США), из которых семь миллионов (чуть более пяти миллионов долларов США) должны быть предоставлены наличными. Топ-менеджер также должна носить электронный браслет и сдать паспорта.

Отмечается, что Мэн Ваньчжоу освободили под залог, поскольку она "борется с возможной экстрадицией в США".

Женщина останется в Ванкувере, где у нее есть два дома. Ей запрещено покидать дом с 11 вечера до шести утра. Ее адвокат предложил соседу, бывшим коллегам Мэн Ваньчжоу и риэлтору ее мужа выступить в роли поручителей.

Издание Star Vancouver сообщило, что Мэн Ваньчжоу должна оплатить расходы на электронный браслет и наблюдения, а также обязуется предстать перед судом шестого февраля.

Судья постановил, что Ваньчжоу принадлежит отпустить, если США не отправят полностью оформленный запрос на экстрадицию в течении законных 60 дней, которые заканчиваются восьмого января.

Напомним, что дочь основателя Huawei Жэнь Чженфея и заместитель председателя правления компании Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере первого декабря. В США ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

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Теги: Huawei Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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