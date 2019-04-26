Капсула SpaceX Crew Dragon после аварии могла сгореть дотла, – СМИ

Компания SpaceX и Национальное аэрокосмическое агентство NASA проводят расследование причин аварии Crew Dragon. Отметим, эта капсула предназначалась для транспортировки астронавтов на МКС.

Напомним, во время тестирования пилотируемого космического корабля SpaceX Crew Dragon произошла "аномалия", в результате которой прогремел взрыв. Инцидент произошел 20 апреля, и, к счастью, все обошлось без человеческих жертв и травм.

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После этого инцидента над зоной испытаний на мысе Канаверал (штат Флорида), были замечены клубы оранжевого дыма, и в Twitter появилось видео со взрывом, который сопровождался пламенем. Через некоторое время это видео удалили.



Клубы дыма после аварии Crew Dragon

Как сообщает CNET, информация об этом событии крайне скудна. Не исключено, что после взрыва капсула Crew Dragon была разрушена. Однако NASA настаивает на том, что расследование инцидента с космическим аппаратом займет время и призывает к терпению.

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