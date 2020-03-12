Карантин из-за коронавируса в Украине: выдержит ли дополнительную нагрузку интернет

12 марта в Украине объявили общенациональный карантин. Запрещено посещать массовые мероприятия, приостановлено обучение в школах и тому подобное. Поэтому большинство вынуждены остаться дома, это может существенно увеличить нагрузку на интернет-трафик.

Однако, крупнейшие украинские провайдеры заявляют, что готовы к такой нагрузке, передает tech.liga.net.

В частности, в Vodafone заверили, что нагрузка во время карантина не превысит нагрузку новогодних праздников. Пиковые объемы приходятся на четыре праздничных дня Нового года и Рождества. Такой же позиции придерживаются и в lifecell, там тоже рассматривают сценарий, к которому прибегают во время праздников.

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Мобильный оператор Киевстар также готовится к увеличению нагрузки. По прогнозам, она составит 5-10%. Такой показатель для компании не является критичным.

В Воле прогнозируют увеличение трафика днем из-за роста стриминогового видео. И там тоже уверяют, что их сеть имеет достаточный запас – в Киеве она не превышает 48%.

"Сети в других городах, где есть представительство Воли, также готовы к дополнительному трафику", – рассказал технический директор компании Виталий Лакей.

Что известно о коронавирусе в Украине?

В Украине ввели карантин с 12 марта по 3 апреля. Карантин предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий, развлекательных, спортивных событий, посещение учебных заведений. Кроме того, до 3 апреля Украина перекрывает все контрольно-пропускные пункты на границе со странами-соседями.

Но паниковать не стоит. По состоянию на 12 марта в Украине подтвердили только один случай заражения коронавирусом.

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