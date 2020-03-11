Карантин в Украине 2020: как работать дома и не потерять продуктивность

Кабинет министров рекомендует введение карантина по всей территории Украины. Среди рекомендаций – удаленная работа. Как наладить рабочий процесс дома, чтобы не потерять эффективность – расскажем далее.

Советы для удаленной работы собрало издание AIN.UA, ссылаясь на статью The Wall Street Journal.

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Работа удаленно для менеджера

Проверка готовности

Если вы работаете менеджером, имеете свой проект, то перед выходом на карантин стоит убедиться, что у ваших сотрудников есть все необходимое. Стоит подумать о "текстовом карантине", чтобы каждый проверил свой домашний компьютер, доступ к рабочим сервисам и другим инструментам.

Устанавливаем правила

Стоит обсудить правила, ведь работа отдаленно вносит коррективы в работу. Например, согласования выхода на работу, время на обед, и другие рабочие моменты. Подумайте, о коммуникации, выберите программы для переписки и видеозвонков.

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Удаленная работа для работника

Уточните вопрос относительно контактов между коллегами и руководством, чтобы насущные вопросы можно было выполнять оперативно. Во многих мессенджерах можно устанавливать статусы – это тоже может пригодиться.

Следить за тем, чтобы быть доступным так, будто вы находитесь в офисе, чтобы быстро выполнять задачи управления. Удаленная работа – не повод втайне заниматься другими делами.



Работа из дома: подумайте о шумоподавляющих наушниках

Как организовать рабочее место дома?

Как уже упоминали, надо проверить готовность домашнего компьютера для 8-часовой работы. Позаботьтесь заранее, где вы будете работать. Не у каждого дома есть специально отведенное место, а лежа на диване долго не поработаешь.

Также проследите, чтобы это домашнее рабочее место не имело отвлекающих элементов.

Придерживайтесь такого же рабочего расписания, как обычно. Сделайте так, чтобы отделить работу и личную жизнь. Напомните своим сожителям, что вы находитесь на работе. Подумайте о покупке шумоподавляющих наушников. Они помогут избавиться от окружающего шума.

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