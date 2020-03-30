Карантин в Украине: как это повлияло потребление интернет-трафика
Крупнейшие украинские операторы – Киевстар, Vodafone Украина и lifecell – заявили о росте голосового трафика в период карантина. При этом существенных нагрузок на интернет в прошедшие недели карантина не было.
При этом в Киевстаре говорят, что изменилась структура трафика, передает Интерфакс.
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В частности, по сравнению с докарантинной неделей, объемы использования голосового трафика увеличились на 17%. При этом трафик мобильного интернета – без изменений.
Рост трафика на 5-6% происходит в отдельных областях, например, в Полтавской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Киевской.
Как изменилось потребление интернета
"Массовый переход на удаленный режим работы исключил привычный онлайн по дороге с работы/на работу – это стриминговые видео, музыка, социальные сети. А рабочая интернет-активность переехала из рабочего wifi на домашний", – говорят в Vodafone.
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Еще один интересный факт относительно потребления интернета – миграция из крупных городов в пригороды. Так, в Киеве интернет-трафик снизился на 20% в марте по сравнению с февралем, при этом в Киевской области наоборот вырос на те же 20%.
Также в Vodafone подчеркнули, что не прекращают работы по расширению покрытия 4G в диапазоне 900 МГц, то есть на небольшие города и деревни.
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