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Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в нарушении патента

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У Apple снова проблемы с патентами

Преподаватель Нью-Йоркского университета и кардиолог Джозеф Визель накануне обратился в федеральный суд в Бруклине с иском к компании Apple. Истец утверждает, что в устройстве Apple Watch нарушен патент на метод обнаружения нерегулярного сердцебиения.

Суть обвинений

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По словам Визеля, его изобретение охватывает "новаторские шаги" в выявлении мерцательной аритмии путем мониторинга "нерегулярных ритмов пульса из последовательности временных интервалов", отмечает Bloomberg.

В патенте Визеля описывается метод измерения частоты сердцебиения с использованием фотоплетизмограммы. Такая же технология используется и в Apple Watch, которые измеряют частоту сердцебиения и сообщают о нарушениях ритма.


Визель утверждает, что Apple нарушает патент

Изобретатель впервые связался с Apple в сентябре 2017 года, предоставив подробную информацию о патенте. Однако компания-нарушитель "отказалась добросовестно вести переговоры, которые позволили бы избежать судебного иска".

Истец рассчитывает, что суд обяжет Apple выплатить ему вознаграждение и запретит компании использовать его изобретение без соответствующего разрешения.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно IT-бизнес Новости Техно Apple
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