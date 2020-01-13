Карманные селфи-дроны AirSelfie получили продвинутые камеры и увеличенное время полета

В конце 2018 года был представлен карманный дрон AirSelfie 2. Он имел ряд конструктивных проблем и сложности в управлении. На выставке CES 2020 были показаны две новые модели, которые получили ряд улучшенных технических характеристик и более качественные камеры.

В рамках выставки показали два новых беспилотника: Air Pix + и Air Duo. Как и в предыдущих моделях производителя, их фишкой стала возможность автономного полета для съемки пользователя со стороны. Получается своеобразный аналог "селфи-палки", позволяющий вести съемку с гораздо большего расстояния, сообщает Digitaltrends.

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Особенности гаджетов

Больший интерес вызывает модель Air Duo. Она оснащена двойными параллельными камерами, а также еще одной камерой внизу корпуса, предназначенной для съемки с высоты.

Air Pix + оснащен 12-мегапиксельной камерой с углом обзора 70 градусов и умеет записывать видео в формате Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Между зарядками он может провести в воздухе около шести минут. Для хранения отснятого материала оба дрона получили карту памяти на 8 ГБ.

Демо ролик Air Pix + и Air Duo:

Цена и дата выхода

По словам производителя, беспилотники будут доступны в 2020 году. Цена на Air Pix + стартует с 99 долларов. Стоимость более продвинутой модели Air Duo пока не объявлена.

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