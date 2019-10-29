Карманный дрон: появились характеристики и цена компактного DJI Mavic Mini

На сайте одного из интернет-магазинов появились качественные изображения сложного квадрокоптера DJI Mavic Mini. Благодаря утечке, известны некоторые технические характеристики компактной новинки и ее цена.

Основные характеристики. Судя по описанию модели, DJI Mavic Mini оснащен камерой с разрешением 2,7 К. Кроме того он умеет передавать HD-видео на расстояние до четырех километров, сообщает 4PDA.

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По размерам устройство чуть больше смартфона, имеет встроенный GPS-модуль, весит 249 грамм, может летать в течение 30 минут. По данным магазина, дрон поддерживает "упрощенные запись и редактирование".

Цена. DJI Mavic Mini поступит на полки магазинов с ценником около 495 долларов (ориентировочно 12 300 гривен).

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