Карманный дрон: появились характеристики и цена компактного DJI Mavic Mini

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DJI Mavic Mini: фото, характеристики, цена дрона
DJI Mavic Mini: фото, характеристики, цена дрона / News Ledge

На сайте одного из интернет-магазинов появились качественные изображения сложного квадрокоптера DJI Mavic Mini. Благодаря утечке, известны некоторые технические характеристики компактной новинки и ее цена.

Основные характеристики. Судя по описанию модели, DJI Mavic Mini оснащен камерой с разрешением 2,7 К. Кроме того он умеет передавать HD-видео на расстояние до четырех километров, сообщает 4PDA.

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По размерам устройство чуть больше смартфона, имеет встроенный GPS-модуль, весит 249 грамм, может летать в течение 30 минут. По данным магазина, дрон поддерживает "упрощенные запись и редактирование".

 

 

Цена. DJI Mavic Mini поступит на полки магазинов с ценником около 495 долларов (ориентировочно 12 300 гривен).

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Гаджеты Цены Новости Техно
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