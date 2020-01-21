Карта памяти SD празднует 20-летний юбилей

Организация SD Card Association (SDA) празднует 20-летие. Она была создана в январе 2000 года, чтобы разработать и принять стандарт карт памяти Secure Digital (SD), который в последующие годы постоянно развивался. Сейчас карты SD нескольких поколений являются наиболее распространенными сменными носителями на базе флэш-памяти.

Двадцать лет назад рынок карт памяти был заметно фрагментирован, что препятствовало взаимозаменяемости носителей и переносе данных.

Интересно: В сети появились характеристики видеокарт линейки NVIDIA GeForce RTX 3000

История и особенности SD карт

Учредителями SDA были компании Matsushita (теперь это Panasonic), SanDisk (теперь принадлежит Western Digital) и корпорация Toshiba (ее подразделение, выпускающее флэш-память, стал отдельной компанией Kioxia).

В течение 20 лет было создано 15 основных физико-механических спецификаций и десятки сопутствующих документов. Разработаны спецификации миниатюрного форм-фактора microSD. Максимальный объем карт постоянно увеличивался.

Спецификации SD карт от 2000 до 2019 года

Кстати, в спецификации SDUC емкость данных достигает 128 ТВ, а в продаже доступны карты SDXC объемом 1 ТБ. Для сравнения: первая карта SD, выпущенная в 2000 году, имела объем всего 8 МБ. Скорость карт за это время выросла почти в 100 раз: с 12 МБ/с до 985 МБ/с при новой спецификации SD Express. Сейчас количество членов SDA превысило 1700 человек.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно