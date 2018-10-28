Картину, нарисованную искусственным интеллектом, продали за почти полмиллиона долларов

Портрет Эдмонда Белами, картину, которую нарисовал искусственный интеллект, недавно продали на аукционе Сhristie's Prints and Multiples в Нью-Йорке. Новый владелец отдал за нее 432 тысяч долларов.

Об этом сообщает Engadget.

Как рассказали представители аукциона Сhristie's, это первое проданное художественное произведение, которое написал искусственный интеллект, для продажи на большом аукционе. При этом, изначально планировали, что за эту картину могут выручить от 7 до 10 тысяч долларов.

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Картину "Портрет Эдмонда Бедами" нарисовал алгоритм Generative Adversarial Networks (GAN), созданный парижским коллективом искусств Obvious. Искусственный интеллект ориентировался на портреты, написанные между XIV и XX веками. После собранной информации сеть начала имитировать особенности. Которые характерны для таких портретов.

"Портрет Эдмонда Белами" стал одним из 11 в серии портретов несуществующих людей, созданных искусственным интеллектом.

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